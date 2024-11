Lady Gaga si zahrá v druhej sérii obrovského hitu Netflixu, v seriáli Wednesday: Fanúšikovia sú vo vytržení

Legendárna Lady Gaga sa objaví v druhej sérii populárneho seriálu Wednesday. Herečka a speváčka už v minulosti excelovala v podobných projektoch.

Ako informoval web Entertainment, podrobnosti o herečkinej úlohe a veľkosti jej roly v seriáli Wednesday, sú zatiaľ neznáme. Rovnako ešte nie je známy ani dátum vydania druhej série populárneho seriálu.

Na odovzdávaní Zlatých glóbusov v januári 2023 hlavná hviezda seriálu Jenna Ortega prezradila, že by chcela, aby sa Gaga pripojila k druhej sezóne seriálu, a dokonca zmapovala potenciálny dej pre jednu zo seriálových postáv, Mother Monster. „Som si istá, že Netflixu by sa to páčilo. Myslím si, že pani Thornhillová a Wednesday mali taký zvláštny mentorský vzťah, alebo si určitým spôsobom rozumeli, takže ak by Lady Gaga mala byť súčasťou, myslím si, že by to boli dve príšery, ktoré si rozumejú,“ uviedla Jenna Ortega na odovzdávaní Zlatých glóbusov.

Web Unilad uvádza, že Lady Gaga už v minulosti hrala v seriáli s podobným žánrom, konkrétne v piatej sérii American Horror Story. Dokonca za túto úlohu získala zlatý glóbus. Posledným hereckým projektom, ku ktorému bola Gaga pripojená, bol Joker: Folie à Deux, vydaný minulý mesiac.

Fanúšikovia sú nadšení

Odkedy sa táto informácia dostala na verejnosť, fanúšikovia neskrývajú nadšenie. Milovníci seriálu Wednesday na Twitteri píšu: „Potrebujeme, aby ona a Wednesday mali spolu ikonickú tanečnú scénu.“ Či dokonca: „Gaga x Tim Burton, vyhrali sme.“