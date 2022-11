Nedá sa na ne pozerať: Perverzné horory, ktoré sú tak nechutné, že ich pravdepodobne nikdy neuvidíte

Povedali ste si už o nejakom filme, že je za hranicou znesiteľného a preto nemal ani nikdy vzniknúť? Vybrali sme najkontroverznejšie horory, ktoré vyvolali množstvo rozruchu a pre niektorých divákov sú nepozerateľné.

Ľudská stonožka / The Human Centipede (2009)

O zvrátenej Ľudskej stonožke počuli mnohí, aj keď ju v skutočnosti nevideli. Respektíve sa o to pokúsili, no nedokázali ju dopozerať do konca. A niet sa čomu čudovať.

Snímka ukazuje šialeného chirurga, ku ktorému sa zhodou náhod dostane dvojica Američaniek cestujúcich po Európe. Na noc nájdu u lekára útočisko, no ráno sa prebúdzajú do hrôzy, ktorá by sa im nesnívala ani v tom najhoršom sne.

Ocitnú sa v improvizovanom lekárskom stredisku doktora Heitera, ktorý je uznávaným špecialistom na oddeľovanie siamských dvojčiat. Jeho ambíciou je však zrealizovať presný opak, a to pokúsiť sa umelo vytvoriť siamské dvojčatá. Vydeseným ženám odprezentuje svoj nápad pomocou nákresov a detailne im opíše, ako prepojí ich tráviace systémy prostredníctvom konečníka a úst. Spolu s nimi najhoršiu nočnú moru prežíva aj japonský turista a z trojice uväznených sa čoskoro stane živá „ľudská stonožka“.

Hostel: Hrôza na Slovensku / Hostel (2005)

V tomto prípade sa na trip po Európe vydáva dvojica amerických študentov. Počas svojej výpravy sa zoznámia s Islanďanom, ktorý ich presvedčí, aby navštívili ubytovňu na Slovensku. Nájdu tam totiž zúfalé dievčatá, s ktorými si môžu do sýtosti užiť. Poslúchnu, no ukáže sa, že hostel ukrýva temné tajomstvo v podobe mučiacej hrôzy, ktorá na nich čaká.

Takto môžeme v krátkosti opísať horor režiséra Eliho Rotha, ktorý je síce situovaný do nášho hlavného mesta, Bratislavy, a ukazuje ju v dosť negatívnom svetle, v realite sa však nakrúcal u našich českých susedov.

Mučeníci / Martyrs (2008)

O tom, že pre niektorých divákov ide o nepozerateľný film svedčí aj fakt, že je opradený príbehmi o vracajúcich ľuďoch, ktorým sa z neho zdvihli žalúdky, uvádza oficiálny text distribútora.

Za jeho vznikom stojí francúzsky režisér Pascal Laugier a je zasadený do obdobia 70. rokov. Ukazuje hlavnú hrdinku Luciu, ktorá sa stala obeťou útoku, no nedokáže hovoriť o tom, čo sa jej vlastne stalo. Následne sa príbeh posúva o niekoľko rokov dopredu a tá istá Lucia brutálne vyvraždí obyvateľov luxusnej vily. Tým to však ani zďaleka nekončí, práve naopak. To skutočné zvrátené vyčíňanie v tomto momente iba začína.

Kanibali / Cannibal Holocaust (1980)

„Tento film nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov, pretože obsahuje autentické zábery kanibalských orgií, ktoré sa skutočne odohrali,“ uviedla distribučná spoločnosť Vapet Production. My iba dodávame, že ide o hraný film, no aj takéto skreslené a nepravdivé opisy vyvolali, že medzi divákmi spôsobil rozruch.

Štvorčlenná skupina reportérov sa vydáva do pralesa v Južnej Amerike, kde sa chcú s kamerou dostať až ku kmeňu kanibalov. Zrazu sa však vyparia z povrchu zemského. Tím, ktorí sa ich vyberie hľadať, objaví nakrútené zábery, ktoré ich poriadne šokujú.

Podľa CBS News je zobrazenie hrôzy vo filme natoľko realistické, až režisér Ruggero Deodato musel dokázať, že herci, ktorí v ňom hrali, sú nažive a neprišli o život aj v skutočnosti. Ani to však nezabránilo tomu, aby nebol kvôli brutalite v niektorých krajinách zakázaný.

Dom tisícky mŕtvol / House of 1000 Corpses (2003)

Režiséra Roba Zombieho mnohí veľmi dobre poznajú napríklad vďaka filmovej sérii Halloween. Okrem toho stojí aj za vznikom hororu Dom tisícky mŕtvol, ktorý opäť potvrdzuje, že hrdinovia tohto žánru by sa mali držať ďalej od ľudí, ktorý im ponúknu zvláštne miesto na prespatie. Keby si dávali pozor, nemuseli by sa ocitnúť v dome tisícich mŕtvol, kde na nich nič dobré nečaká… Ako už asi tušíte, film obsahuje množstvo krvi a brutálnych scén, na ktoré sa nepozerá dobre a je iba pre silné žalúdky.

The Green Inferno (2013)

V našom zozname sa nachádza aj ďalšia snímka režiséra Eliho Rotha, ktorý stojí aj za vyššie spomínaným hororom Hostel. Tematicky je The Green Inferno blízka filmu Kanibali — odohráva sa uprostred prírody a hrdinovia čelia nemilosrdnému kmeňu kanibalov. Dobrovoľníci sa vydávajú do džungle zorganizovať protest, ich plán sa však zvrhne a zrazu sa ocitajú v rukách ľudožrútov.

Srbský film / A Serbian Film (2010)

To isté ako pri Ľudskej stonožke platí aj v tomto prípade. O Srbskom filme mnohí počuli a sú si istí, že ho vidieť nikdy nechcú. Získal si povesť takmer neznesiteľného filmu, ktorý je naozaj iba pre silné povahy. A v mnohých prípadoch ani pre tie nie.

Hlavným hrdinom snímky je bývalý porno herec Miloš, ktorý prijme posledný kšeft, aby potom mohol spolu so svojou ženou a synom odísť z utláčaného Srbska a finančne ich zabezpečiť. Keď sa však rozhodne do toho ísť, netuší, čo všetko ho to bude stáť.

Režisér s ambíciou natočiť umelecký film dostáva Miloša do naozaj nepredstaviteľných situácií. Film je plný zvrátených scén, ktoré zvládnu iba naozaj silné žalúdky. A práve kvôli tejto nálepke si získal množstvo divákov po celom svete. Sekvencie plné násilia, krvi, sexu a nechýba ani nekrofília či incest.

Saló alebo 120 dní Sodomy / Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975)

Za vznikom tejto snímky stojí režisér Pier Paolo Pasolini, ktorý umrel záhadnou smrťou ešte pred premiérou jeho kontroverzného počinu. Ako uvádza France24, kto ho zavraždil je stále záhadou. Pasoliniho tvorba o to viac priťahuje ľudí. Nie je však pre každého.

Dej filmu Saló alebo 120 dní Sodomy je zasadený do fašistického Talianska a ukazuje štvoricu vysoko postavených mužov, ktorí si dajú priviesť skupinu mladých dievčat a chlapcov. Majú plniť všetky, aj tie najzvrátenejšie túžby a výmysly svojich veliteľov. Austrália zakázala tento film s odôvodnením, že spoločnosť ešte nie je pripravená na film takéhoto typu. Súdom zakázaný sa však stal napríklad aj v Taliansku alebo Nemecku.