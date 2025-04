Obľúbené seriály čaká prestávka vo vysielaní, to však nie je všetko. Niektorí diváci budú mať hlavu v smútku

V súčasnosti majú diváci bohatú ponuku seriálov na viacerých televíznych staniciach. Na TV JOJ sledujú rodinnú ságu Ranč, na Markíze kriminálnu drámu Vina a tiež dva dobové seriály – Sľub a Dunaj, k vašim službám. O zábavu tak nemajú núdzu, no už čoskoro pre nich príde nie práve šťastné obdobie.

Blížia sa veľkonočné sviatky a hneď po nich prídu dva voľné dni v podobe 1. a 8. mája. Televízie tak musia vymyslieť zaujímavý program pre svojich divákov, keďže sa očakáva, že strávia viac času pri obrazovkách. Negatívne to ovplyvní zarytých fanúšikov seriálov, pretože ich obľúbené programy dostanú stopku.

Dostanú stopku vo vysielaní

Zlé správy čakajú najmä divákov seriálov Sľub a Dunaj, k vašim službám. Ako sme vás informovali v článku, očakáva sa, že televízia Markíza vyradí seriál Sľub z programu počas Veľkého piatka aj Veľkonočného pondelka. Keďže televízia vopred zverejňuje popisy k jednotlivým epizódam, ukazuje sa tak, že diváci ostanú počas sviatkov plný otázok.

Skomplikuje sa totiž nielen ľúbostný trojuholník hneď po tom, ako Zuzana omylom osloví Igora Michalovým menom, no problémy budú pokračovať aj pre Hanu. Ukáže sa totiž, že nekradla prvýkrát. Ako skončí jej príbeh, zistia diváci až po prestávke vo vysielaní.

Divákov Dunaja, k vašim službám čaká prestávka vo vysielaní až neskôr. Keďže sa seriál vysiela v utorky a štvrtky, na chvíľu sa s ním diváci rozlúčia až v máji. Ako informoval portál Mediaboom, televízia Markíza prišla s novou sériou priskoro, a tak nemá dostatok epizód pripravených vopred. Blížiace sa sviatky preto prišli televízii vhod a dva štvrtky po sebe Dunaj, k vašim službám odvysielaný nebude.

Navyše sa počíta aj s možnosťou, že ak by Slovensko postúpilo do štvrťfinále Majstrovstiev sveta v hokeji a na štvrtok 22. mája by pripadol večerný zápas, televízia ho odvysiela namiesto dobového seriálu.

Po veľkolepom finále príde pokračovanie