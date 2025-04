Diváci Ranča skončia s hlavou v smútku. Ich teórie sa nenaplnili, obľúbenú postavu v druhej sérii už neuvidia

Rodinná sága Ranč mala definitívne skončiť v polovici apríla tridsiatou druhou finálnou epizódou. Úspech seriálu však donútil tvorcov zamyslieť sa nad pokračovaním a oficiálne bola potvrdená druhá séria. Tá by dokonca podľa prvých informácií mala prísť na obrazovky už túto jeseň, no oficiálne ešte žiadny dátum štartu nie je známy. Čo však známe je, je to, kto si v nej zahrá.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Finále prvej série Ranča bolo skutočne dramatické. Najprv totiž diváci videli svadbu Jany a Ondra, no pre druhý hlavný pár prišiel neskôr tragický koniec. Seriál totiž skončil záberom na Vlada, nesúceho v náručí Nelu, ktorá sa snažila upokojiť splašené kone, čo sa jej nakoniec malo stať osudným. Ako sme vás však informovali v článku, diváci boli presvedčení, že bola len v bezvedomí.

Od začiatku bola odsúdená na smrť

„Je hlavná postava. A to, že ju niesol na rukách, ešte neznamená, že je mŕtva. Určite ju ešte uvidíme, môžeme sa tešiť,“ argumentovala napríklad diváčka v komentároch. „Verím, že Nela je iba vyčerpaná, a že sa vráti. Veľa osudov je tam ešte s otáznikom. Dúfam, že sa všetko dobre skončí… Už sa neviem dočkať,“ pridala sa ďalšia. Zdá sa však, že nemali pravdu a vôbec nešlo o spôsob, ako šikovne oklamať divákov a nútiť ich myslieť si to najhoršie.

„Postava Nely Havranovej v Ranči, ktorú stvárnila herečka Nela Pocisková, sa v druhej sérii skutočne neobjaví, keďže príbeh jej postavy sa uzavrel tragickým koncom. Od začiatku sme s týmto vývojom pracovali a scenár bol takto napísaný ešte pred začiatkom nakrúcania. Nela Pocisková podala výnimočný herecký výkon, ktorý zanechal silný dojem nielen na divákov, ale aj na celý štáb. Sme veľmi vďační za jej nasadenie, profesionalitu a energiu, ktorú do postavy vložila. Naša spolupráca s ňou sa týmto rozhodne nekončí – plánujeme ju osloviť aj v ďalších pripravovaných projektoch,“ uviedla PR manažérka Joj, Katarína Nosková pre portál Mediaboom.

Nela bola spolu s Vladom, Ferkom a Annou jednou z najobľúbenejších postáv divákov a rozhodne neboli na jej odchod pripravení. Stále je však nádej, že si nájdu novú obľúbenú postavu, keďže v druhej sérii do seriálu pribudnú viaceré nové postavy. Medzi nimi napríklad aj herečka Kristína Spáčová, ktorú si diváci Dunaja, k vašim službám môžu pamätať ako slepú klaviristku zo začiatku seriálu.