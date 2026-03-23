Diváci budú mať poriadne nervy: Priplatíme si za ďalšie televízne kanály, prvý operátor už zvýšil ceny

Slovenský televízny trh prechádza ďalšou zmenou, ktorá zasiahne peňaženky divákov. Stanice Českej televízie, ktoré boli roky vnímané ako bezplatný štandard, sú po novom spoplatnené. Hoci diváci neplatia priamo vysielateľovi, operátori už za ich šírenie odvádzajú poplatky spoločnosti Kanal 1 Group, čo vytvára priamy tlak na zvyšovanie cien televíznych služieb.
Prvým operátorom, ktorý otvorene ohlásil drastické zdražovanie, je DSI Data. Od apríla plánuje zaradiť kanály ČT k programom Markízy a JOJ, pričom cena základného balíka sa má zvýšiť až o 100 %. Operátor to potvrdil vo vyjadrení pre Živé. Ostatní veľkí hráči ako Orange, O2 či Telekom nateraz potvrdili zachovanie staníc v ponuke bez okamžitých zmien.
Fixný balík
Podľa nových pravidiel musia operátori šíriť fixný balík troch staníc ČT1, ČT2 a ČT24, a to výhradne v základných balíčkoch. Diváci už definitívne prišli o športový kanál ČT sport a neistý osud čaká aj obľúbený detský a kultúrny dvojkanál ČT :D/art. Ten už z ponuky vyradili Telekom, Digi TV či Orange a hoci ho iní provideri nateraz ponechávajú, oficiálne ho šíriť nesmú.
