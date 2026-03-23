Diváci budú mať poriadne nervy: Priplatíme si za ďalšie televízne kanály, prvý operátor už zvýšil ceny

Roland Brožkovič
Pravidlá pre Českú televíziu sa menia.

Slovenský televízny trh prechádza ďalšou zmenou, ktorá zasiahne peňaženky divákov. Stanice Českej televízie, ktoré boli roky vnímané ako bezplatný štandard, sú po novom spoplatnené. Hoci diváci neplatia priamo vysielateľovi, operátori už za ich šírenie odvádzajú poplatky spoločnosti Kanal 1 Group, čo vytvára priamy tlak na zvyšovanie cien televíznych služieb.

Prvým operátorom, ktorý otvorene ohlásil drastické zdražovanie, je DSI Data. Od apríla plánuje zaradiť kanály ČT k programom Markízy a JOJ, pričom cena základného balíka sa má zvýšiť až o 100 %. Operátor to potvrdil vo vyjadrení pre Živé. Ostatní veľkí hráči ako Orange, O2 či Telekom nateraz potvrdili zachovanie staníc v ponuke bez okamžitých zmien.

Fixný balík

Podľa nových pravidiel musia operátori šíriť fixný balík troch staníc ČT1, ČT2 a ČT24, a to výhradne v základných balíčkoch. Diváci už definitívne prišli o športový kanál ČT sport a neistý osud čaká aj obľúbený detský a kultúrny dvojkanál ČT :D/art. Ten už z ponuky vyradili Telekom, Digi TV či Orange a hoci ho iní provideri nateraz ponechávajú, oficiálne ho šíriť nesmú.

Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká.…

Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili

