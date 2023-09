Dedinu odrazu zasiahla potopa červeného vína. Ulicami sa liali milióny litrov alkoholu, toto je dôvod havárie

Keď sa po uliciach dedín či miest leje voda, väčšinou nejde o nič príjemné a už vôbec nie bezpečné. Podobnú, no zároveň podstatne odlišnú situáciu zažili v posledných dňoch obyvatelia malej obce v Portugalsku, kde zažili vínnu potopu.

Obec São Lourenço do Bairro má síce len niečo vyše 2 400 obyvateľov, no v dedine sa nachádza aj liehovar. Ten sa stal aj podľa LAD Bible slávny nielen kvôli 110-ročnej histórii, ale tiež preto, že v septembri 2023 tam vybuchli dva obrovské sudy s vínom.

Víno bolo všade

Nachádzali sa v nich 2 milióny litrov červeného vína, ktoré by postačili na naplnenie viac ako 3 miliónov fliaš. Tekutina sa rozliala po niekoľkých uliciach v dedine. Najhoršie to podľa miestnych schytalo blízke pole, no, našťastie, úroda bola rýchlo prevezená, vysušená a zachránená. Tok vína sa hasičom podarilo zastaviť tak, že nebola ohrozená ani blízka rieka.

The streets of Levira, Portugal were flooded with red wine after a distillery’s 2.2 million liter tanks burst. pic.twitter.com/kwEPNKRjVu — Pop Base (@PopBase) September 11, 2023

Aj keď situácia vyvolala množstvo humorných poznámok, niektorí domáci majú hlavu v smútku, pretože víno im vytopilo pivnice či nižšie položené domy, v ktorých teraz ostanú nielen fľaky, ale určite aj nepríjemný zápach . Liehovar však okamžite prisľúbil pomoc pri náhrade škôd.