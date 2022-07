Skutočná Ľudská húsenica: Princ Randian bol iba živým torzom. Šokoval ľudí, ktorí platili, aby sa na ňom zabávali

Jeho výzor priťahoval zrak a pozornosť ľudí, práve preto sa dostal do cirkusov, kde predvádzal svoje predstavenia, v ktorých v podstate iba ukazoval vykonávanie bežných úkonov, ale bez pomoci končatín, ktoré nemal. Ľudia zostávali zaskočení, keď ho videli a stal sa pre nich žijúcou atrakciou.

V článku sa dozviete aj: Prečo Princ Randian nemal končatiny?

Čo dokázal napriek tomu robiť?

Ako vyzeral jeho život?

Aké predstavenia predvádzal?

Čo sa mu stalo napokon osudným?

Obdobie rozkvetu Freaks show

V dnešnej dobe našťastie vieme, že hodnotiť alebo smiať sa z výzoru niekoho iného je nevhodné. V minulosti to bolo ale trochu inak. Obľúbenými sa stávali predstavenia, v ktorých hlavnú úlohu stvárnili ľudia s istými deformáciami, ktorí sa rôznymi spôsobmi vymykali normálu.

Tento fenomén dostal prezývku „Freaks“, teda „Obludy“, vysvetľuje portál All That’s Interesting. Svoj rozmach zažil v období Viktoriánskej éry, ktorá trvala od druhej štvrtiny 19. do začiatku 20. storočia. Našiel si svojich zástancov nie iba v Británii, ale aj v Spojených štátoch.

Spomeňme napríklad „Živú bábiku“ Lucíu Zárate, ktorá ako dospelá vážila iba 2,1 kilogramu a zarábala vystupovaním v takýchto predstaveniach. Jej život sa ale skončil tragicky. Viac sa dočítate v našom staršom článku.

Keď sa objavil, ľudia neboli pripravení na to, čo videli

V týchto rokoch sa narodil a žil aj muž, ktorého pravé meno dnes síce známe nie je, ale hovorilo sa mu „Princ Randian“. Kvôli svojmu výzoru dostal množstvo prezývok. Hovorilo sa mu „Hadí muž“, „Ľudské torzo“ alebo „Ľudská húsenica“. Snažil sa však viesť čo najprijateľnejší život v rámci svojich možností.

Napriek tomu, že sa v tejto dobe verejnosť chodila s nadšením pozerať na predstavenia, ktoré predvádzali siamské dvojčatá alebo ľudia malého či naopak, vysokého vzrastu, keď sa na pódiu objavil Princ Radian, zostali šokovaní. Ako píše All That’s Interesting, neboli pripravení na to, čo videli.

Nemusel ani prežiť, napokon mal ale šťastie

Narodil sa 12. októbra 1971 v britskej kolónii Guyana v Južnej Amerike. Za jeho vzhľad bol zodpovedný takzvaný tetra-améliový syndróm. Ide o mimoriadne zriedkavé ochorenie, pri ktorom sa jedinec rodí s absenciou všetkých štyroch končatín, uvádza Národná lekárska knižnica USA, MedlinePlus. Vysvetľuje, že väčšina detí, ktoré sú ním postihnuté, sa narodia mŕtve v dôsledku nedostatočne vyvinutých pľúc alebo ďalších vrodených chýb. To ale nebol prípad Princa Randiana, ktorý mal to šťastie, že prežil.

Vo svojej dobe ale nemal veľa možností, ako zapadnúť do spoločnosti. Stal sa teda spomínanou „Obludou“ v predstaveniach, ktoré sa stali medzi ľuďmi mimoriadne obľúbenými.

Založil si rodinu, vystupoval v predstaveniach

Už predtým sa ale snažil viesť normálny život. Naučil sa jazyky, oženil sa a dokonca mal so svojou ženou štyri deti, z toho tri dcéry a jedného syna.

V roku 1889 sa z rodného miesta dostal do Spojených štátov amerických. Tu vstúpil do presláveného cirkusu Phineasa Taylora Barnuma. Na Princovi Randianovi ho očarilo nie iba samotné postihnutie, ktorým trpel, ale aj spôsob, akým zvláda svoj život. Práve on sa zaslúžil o to, že prišiel vo svojich 18 rokoch do USA.

Takto sa dostal do jeho šou, na ktorú sa ľudia chodili s nadšením pozerať a jednoducho baviť na jeho výzore, podobne ako na výzore mnohých ďalších. Na druhej strane je nutné uznať, že sa napriek svojmu hendikepu naučil robiť množstvo vecí a práve na nich boli postavené vystúpenia, ktoré predvádzal.

Ľudia obdivovali, čo dokázal

Nech to znie akokoľvek neuveriteľne, dokázal písať alebo maľovať, a to aj napriek tomu, že nemal ruky alebo nohy. Tieto úkony vykonával prostredníctvom svojich úst.

Vo svojom najznámejšom vystúpení, ktoré ľudí ohurovalo, si dokázal sám zapáliť cigaretu pomocou zápalky, ktorú najprv škrtol, aby horela a potom, pomocou manévru ústami, ňou zapálil samotnú cigaretu.

Video z jeho vystúpenia sa zachovalo

Toto jeho unikátne vystúpenie sa podarilo zachovať aj vďaka filmu Obludy (Freaks), ktorý uzrel svetlo sveta v roku 1932 a sústredí sa práve na hendikepovaných ľudí, ktorí boli predvádzaní za peniaze.

Okrem Princa Radiana ukazuje napríklad vystúpenia siamských dvojičiek Daisy a Violet Hiltonových, o ktorých tragickom životnom príbehu sa dočítate v našom staršom článku.

Dožil sa relatívne vysokého veku

Napriek vzácnemu syndrómu, ktorým Princ Randian trpel, sa mu napokon podarilo dožiť úctyhodných 63 rokov. Osudným sa mu stal infarkt, ktorému podľahol 19. decembra 1934. Zomrel v New Yorku.

Podľa fotografií a videí, ktoré sa zachovali, počas svojho života nosil náušnice a mal upravený vzhľad, vrátane svojich fúzov, ktoré si dokázal dokonca sám oholiť do požadovaného tvaru. Aj to je ukážkou toho, že sa snažil žiť plnohodnotný život tak, ako to len bolo možné. No krutý biznis, ktorý robil z ľudí ako on objekt zábavy, bol trpkou realitou týchto čias.