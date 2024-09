Ďalšia skupina ľudí môže mať vlaky zadarmo: Má to prispieť aj k bezpečnosti, dohoda je na spadnutie

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) potvrdil, že policajti by mohli cestovať vlakmi zadarmo. Na tlačovej besede uviedol, že smerujú k dohode so Železničnou spoločnosťou Slovensko.

Vlaky zadarmo by pre policajtov mali predstavovať benefit, keďže niektorí policajti dochádzajú do práce vlakom. Podľa šéfa rezortu vnútra by to mohlo taktiež prispieť k zlepšeniu bezpečnosti vo vlakoch.

Predpokladá, že čoskoro by konkrétny výsledok mohli ohlasovať spolu s rezortom dopravy.