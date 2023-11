Čo je to vlastne rezeň? Slováci sa na sociálnej sieti nevedia dohodnúť na banálnej veci

Na sociálnych sieťach sa diskutuje o všemožných témach. Na u Slovákov menej populárnom Reddite ale možno natrafiť na skutočné bizarnosti. Domácu komunitu totiž nedávno rozhádal príspevok jedného z používateľov. Čo je to vlastne rezeň a čo zaň nemožno považovať?

Možno by sa mohlo zdať, že sociálna sieť Reddit medzi Slovákmi až taká populárna nie je. Opak ale potvrdzuje príspevok, ktorý tu do „miestnosti“ r/Slovakia pridal používateľ s prezývkou basicgrunt. Ten sa totiž do tohto vlákna rozhodol pridať jednu zbytočnú tému, ktorá, ale paradoxne, rozprúdila zaujímavú diskusiu.

Presná definícia rezňa

Za všetko mohla debata používateľa s jeho priateľkou. „Stále nevieme prísť na to, čo je definícia rezňa. Aké podmienky musí podľa vás pokrm spĺňať, aby sme mohli povedať, že je to rezeň?“ opýtal sa ostatných členov skupiny, ktorú na Reddite sleduje viac než 159-tisíc Slovákov.

Na prvý pohľad zbytočná otázka, nad ktorou by ste sa bežne asi ani nezamýšľali. No práve táto dokázala Slovákov na Reddite prinútiť poriadne sa zamyslieť. Čo to vlastne rezeň je?

Jedlo, ktoré sa mnohým spája najmä s nedeľňajším obedom, mnohí, zdá sa, nevedia riadne definovať. Nielen nedeľňajšie, ale aj sviatočné obedy si bez nich nevieme predstaviť, nehovoriac o pochúťke, ktorú si viacerí pripravujú aj na dlhšie cesty. Aj to je rezeň.

Akékoľvek mäso v plackovej forme?

Slováci na Reddite ale majú s presnou definíciou očividne problém. Kým niektorí tvrdia, že ide o „akékoľvek mäso spracované do „plackovej“ formy, ktoré je obalené v cestíčku alebo v strúhanke“, ďalší tvrdia, že cestíčko nerozhoduje. Existujú totiž aj rezne naprírodno a tie nie sú v cestíčku a ani v strúhanke.

Mnohí ale na odpoveď išli po pôvode slova. Rezeň sa totiž v rôznych kútoch Slovenska aj inak nazýva. Niekde majú „rízky“, niekde „šnicle“, všetko je ale viac-menej to isté.

Rezeň – teda natenko vyklepané mäso kuracie, bravčového alebo teľacieho pôvodu, obalené v trojobale – k nám prišlo od západných hraníc. Azda najznámejším „zástupcom rezňov“ je viedenský rezeň, známy aj ako Wiener schnitzel. Práve ten je mnohými označovaný za absolútnu klasiku a ikonu. Ide o rakúske národné jedlo, ktoré má dokonca aj chránené geografické označenie, uvádza blogový príspevok na webe denníka SME.

Nie je šnicel ako schnitzel

Mnohí ale netušia, že za Wiener schnitzel možno považovať len plátok teľacieho mäsa. Akékoľvek mäso je už len obyčajný rezeň. Ako už samotný názov „rezeň“ napovedá, ide o odrezaný kus mäsa, ktorý je vyklepaný a pripravený buď v trojobale alebo cestíčku, alebo hoc aj naprírodno. Aj samotné nemecké slovíčko „schnitzel“ napovedá, že ide o odrezaný kus mäsa, keďže v preklade slovo „schnitzen“ znamená „vyrezať“. O toto sa oprelo aj viacero diskutujúcich na Reddite.

Našli sa ale aj špekulanti, ktorí začali premýšľať nad tým, či čokoľvek tenké v trojobale nemožno pokladať za rezeň, napríklad aj vyprážaný syr. Ďalší sa zas zamýšľali, prečo aj tenký plát rybacieho mäsa nie je považovaný za rezeň. Na to ale správne podotkol iný diskutujúci, že rybacie mäso sa filetuje, a teda nie je to rezeň.

Nechýbali, samozrejme, ani vtipné odpovede, z ktorých najviac vyčnieva odpoveď: „Hlavne si tú priateľku drž, lebo o takých ko****inách sa s tebou nikto baviť nebude.“

V konečnom dôsledku ale možno za rezeň považovať kus mäsa, najmä tenký a naplocho odrezaný, ktorý môže byť buď obalený v trojobale alebo bez neho, teda tzv. prírodný rezeň.