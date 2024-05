Chlapec sa rozbehol k dopravným značkám a začal ich zhadzovať rovno pod kolesá autobusu. Svedkyňa opísala, čo sa stalo

Malý chlapec kráča po chodníku, vedľa neho ide zrejme jeho mama. V jednom momente sa rozbehne k dopravným značkám upozorňujúcim na dopravné obmedzenie. Začne ich zhadzovať na cestu, priamo pod kolesá idúceho autobusu. Video sa objavilo na sociálnej sieti na stránke Bratislava – Petržalka.

Pod videom sa v komentároch okamžite objavila vlna kritiky voči chlapcovi aj rodičom. Ľudia si však vymenili nepríjemné narážky aj medzi sebou.

Matka zakročila

„Chlapec má zjavne problém. Budeme sa mu tu za to vysmievať? Útočiť na neho aj jeho rodičov?“ myslí si jedna z komentujúcich. Tá si za svoj zmierlivý komentár vyslúžila odpovede od niektorých ďalších členov skupiny. Tí sa pýtajú, ako prišla na to, že má problém a či to znamená, že si môže všetko dovoliť

„Mňa zaráža, že rodičia sú v tomto prípade maximálne flegmatickí. Aj keby mal chlapec zdravotný problém, to ich neoprávňuje nechať ho zhadzovať dopravné značenie rovno pred autobus,“ myslí si ďalšia členka skupiny.

Našla sa však aj priama svedkyňa, ktorá udalosť sledovala. „Sedela som v tom autobuse úplne vzadu. Mama bola otočená, bol to moment. Keď zbadala, čo urobil, okamžite ho spacifikovala a značky postavila,“ opísala priebeh incidentu.

Ako informuje portál bratislavak, podľa hovorkyne bratislavskej mestskej polície sa príslušníci polície o skutku dozvedeli cez sociálnu sieť.

„V podobných situáciách by nepochybne mali zasiahnuť prioritne rodičia, ktorí sú za dieťa zodpovední, usmerniť ho a vysvetliť mu, aké môže mať jeho konanie následky, v tomto konkrétnom prípade nielen obmedziť, ale aj ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ hovorí.