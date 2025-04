Cítila sa bezmocná a bojovala s vlastnou mysľou. Selena Gomez úprimne prehovorila o svojom duševnom zdraví

Selena Gomez už dávno nie je len popová hviezda či tínedžerská herečka z Disney kanálu. V posledných rokoch sa stala hlasom, ktorý neúnavne pripomína, že starostlivosť o duševné zdravie je rovnako dôležitá ako tá fyzická, a že hovoriť o svojich trápeniach je prejavom sily, nie hanby.

Otvorene prehovoriť o vlastnej psychickej chorobe si vyžaduje obrovskú dávku odvahy. A práve tú Selena Gomez opakovane prejavuje. Podľa magazínu People speváčka v rozhovore pre Billboard Español, zverejnenom 24. apríla, úprimne prehovorila o tom, prečo je pre ňu dôležité neprestávať hovoriť o duševnom zdraví, aj napriek tomu, že sa pri tom cíti zraniteľná.

Od strachu k sile

„Keď som sa prvýkrát rozhodla prehovoriť, bolo to naozaj desivé,“ priznala 32-ročná umelkyňa. „Nechcela som, aby si niekto myslel, že som obeť.“ Strach z nepochopenia a z verejného odsúdenia bol reálny, no Selena Gomez sa rozhodla nevzdať. Namiesto toho si zvolila cestu autenticity. Nie pre slávu, ale pre iných, ktorí možno práve prechádzajú podobným peklom.

V roku 2020 jej diagnostikovali bipolárnu poruchu. Bola to správa, ktorá ju v istom zmysle zasiahla, ale zároveň aj oslobodila. „Dostala som odpovede, po ktorých som tak dlho túžila. A zrazu som sa bála menej. Pochopenie ma začalo uzdravovať,“ povedala. Dnes už vie, že jej príbeh má silu pomáhať. „Ak tým môžem pomôcť čo i len jednému človeku, stojí to za to, aj keď to znamená znášať kritiku. Pretože širší obraz je dôležitejší ako môj strach.“

Temné obdobie, z ktorého vzniklo niečo výnimočné