Čierne zuby a ženy bez vlasov: Takto si pred 100 rokmi predstavovali ľudia rok 2023

Kto by bol pred 100 rokmi povedal, že auto bude vlastniť každý a internet bude bežnou súčasťou každej domácnosti? Naši predkovia ale uvažovali nielen nad technológiami, ale aj nad výzorom ľudí z budúcnosti. Verili napríklad, že ženy si budú holiť vlasy, muži si ich budú natáčať a trendom bude farbiť si zuby na čierno.

Ako informuje web The Vintage News, v roku 1923 noviny uverejnili názory ľudí na to, ako bude vyzerať svet o 100 rokov neskôr. Rok 1923 bol poriadne rušný, podarilo sa vtedy odhaliť hrobku kráľa Tutanchamóna, vznikla spoločnosť Warner Brothers (dnes Warner Bros. Discovery) a Američania bojovali s prohibíciou. Diali sa aj masívne ekonomické, politické a spoločenské zmeny.

Výskumník Paul Fairie z Albertskej univerzity sa rozhodol, že o niekoľko výstrižkov z novín sa podelí prostredníctvom Twitteru. Niektoré z predpovedí sú vtipné či bizarné, iné sú ale až desivo presné.

The work day will be four hours long pic.twitter.com/YFwCYnXJL0

— Paul Fairie (@paulisci) January 1, 2023