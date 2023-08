Chvíle hrôzy počas letu z Milána: Lietadlo zasiahli také silné turbulencie, že 11 ľudí skončilo v nemocnici

Jedenásť cestujúcich a členov posádky lietadla spoločnosti Delta smerujúceho z talianskeho Milána do americkej Atlanty skončilo v utorok v nemocnici po tom, čo stroj vo vzduchu zasiahli silné turbulencie. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

11 hospitalizovaných

Nie je známe, koľkí zo 151 cestujúcich a 14 členov posádky utrpeli zranenia. Rozsah zranení u 11 hospitalizovaných nateraz zostáva taktiež neznámy.

Americkú časť pobrežia Mexického zálivu aktuálne sužuje prudký vietor sprevádzajúci hurikán Idalia, ktorý by mal podľa predpovedí zasiahnuť Floridu v stredu v skorých ranných hodinách miestneho času. Okrem neho nad Atlantickým oceánom zúri aj hurikán Franklin, no spoločnosť Delta i americký Federálny úrad pre kontrolu leteckej dopravy (FAA) popreli, že by turbulencie súviseli s hurikánmi.

64 kilometrov od Atlanty

Americké Národné centrum pre hurikány vyhlásilo, že hurikán Idalia zosilnel na hurikán štvrtej kategórie Saffirovej-Simpsonovej stupnice. Zároveň varovalo, že pred zasiahnutím pobrežia Floridy v oblasti Apalačského zálivu môže ešte zosilnieť.

Podľa agentúry AFP hovorca FAA uviedol, že turbulencie sa objavili približne 64 kilometrov od letiska v Atlante, a prisľúbil prešetrenie celého incidentu.

Vedci upozorňujú, že v súčasnosti sa v dôsledku klimatickej zmeny čoraz častejšie objavujú turbulencie vo výškach nad 4500 metrov aj v dobrom počasí. Takéto turbulencie je pritom ťažko predvídať.