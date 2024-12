Česká Ruža pre nevestu čelí kritike. Diváci ju vo veľkom porovnávajú so slovenskou verziou, vraj jej nesiaha ani po päty

Ďalšia epizóda, ďalšie rande a ďalšie reakcie, ktoré rozhodne nie sú také, v aké televízia dúfala. Diváci a diváčky českej Ruže pre nevestu sa totiž už nesťažujú len na ženícha, ale tentoraz vytkli chyby celému konceptu šou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Už sme vás informovali o tom, že si diváci myslia, že sa ženích prišiel len zviditeľniť a v skutočnosti nemá o žiadnu zo žien záujem, ako aj o tom, že ho diváci obvinili, že sa riadi scenárom, a preto vyjadruje falošný záujem všetkým ženám, hoci s niektorými nemá nič spoločné. Teraz sa však diváci sťažujú znova a nebáli sa na rovinu povedať, že si myslia, že slovenská verzia bola lepšia.

Čo ich nahnevalo

V poslednej odvysielanej epizóde Jan opäť vybehol hneď na niekoľko rande, kde mal možnosť bližšie spoznať jednotlivé súťažiace. Túto šancu dostali Lucie, Oli a Chris. So všetkými tromi sa pritom ženích stretol na úplne totožnom rande a jedinou zmenou na nich tak boli len dané súťažiace. Dokonca dve z nich boli blondínky, a tak by nepozorný divák mohol ľahko prehliadnuť akúkoľvek zmenu.

Navyše, rande v reštaurácii nebolo nič špeciálne, keď si spomeniete na slovenskú verziu Ruže pre nevestu a Radka s Veronou húpajúcimi sa na lane, Radka s Nikoletou na pretekoch, či Radka a Julie so slonom. Jednoducho tomu chýbal zaujímavý aspekt, čo viedlo diváčky k tomu, aby sa verejne vyjadrili.

„Mne to prišlo trápne, celý ten diel. Ako načo to bolo? Veď má hľadať lásku, nie? Už to chce poriadne rande. Ja stále neviem ani, ktorá z nich sa mu páči. Občas mi príde, že žiadna a je len gentleman a zároveň v reality šou so zmluvou,“ vyjadrila svoje pocity diváčka v komentároch.

Nebola však jediná, kto to takto vnímal, a vznikla k tomu dokonca samostatná diskusia. Diváčka ju otvorila týmito slovami: „Dať 3x rovnaké rande do jedného dielu a ešte s „humorom“ pranku 90. rokov. To by naozaj v slovenskej Ruži v produkcii neprešlo. Vyhoďte to české vedenie.“

Keďže si nebrala servítku pred ústa ona, nekrotili sa ani ďalšie komentujúce. „Česi by vôbec nemali robiť reality šou. Minuloročný BB a tento rok Ruža, aj Zorka je veľký omyl,“ skonštatovala diváčka. Druhá zas pritakala pôvodnému príspevku a napísala stručné: „Súhlasím.“

„Chcela by som vedieť, čo za experta to vedie,“ napísala zas tretia.

Nediskutovali pritom len ženy, ale o svoj postreh sa podelil aj muž. Odkázal: „Pripadá mi, akoby česká produkcia mala za cieľ tam všetky dievčatá ponížiť a nejako potupiť. To teda v slovenskej verzii nebolo. Vždycky ich Krištof, aj keď sa tam diali nejaké intrigy, usmernil svojou charizmou a vyzdvihol ich pôvab. Tu vôbec… je to fakt trápne.“

„Je to v prvom rade hrozne zle obsadené a to ako ženské, tak Honza. Sorry, ale ženích v pyžame s kačičkami, to nechceš proste… Lucky včielka bol zlý ťah úplne od začiatku, žiadna chémia tam nie je medzi nikým, ani medzi tými dievčatami… proste xy ľudí narvaných na jednom mieste, čo sa snažia nejako vydržať a ešte do toho klepú kosu,“ súhlasila iná diváčka.

„Mne sa úprimne na českú verziu čím ďalej tým horšie pozerá. To už mi ani nepripadá vtipné, ako sa Denisa ich tam snaží všetky zmlátiť a idú si všetky dosť po krku. V tej slovenskej verzii to bolo aspoň vtipné, toto mi pripadá skôr smutné. Dopozerám to už len zo zvedavosti, ale to čo česká produkcia pre Honzu pripravila, mi nepripadá v poriadku. Museli vedieť, že tretina, ak nie viac dievčat, má niečo spoločné s pornopriemyslom, erotickými masážami, onlyfans atď. A nemyslím si, že je OK ich dávať do šou, po ktorej sa následne preslávia,“ uzavrela ďalšia fanúšička šou.