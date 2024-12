Kontroverzný názor pobúril diváčky českej Ruže pre nevestu: Nechcú tomu uveriť, vysvetlenie poskytol ženích

Zatiaľ je vonku len osem epizód, no o drámu nie je núdza. Dievčatá si navzájom skáču do vlasov a nerobí im problém prezrádzať tajomstvá ich súperiek, na čo doplatila aj Denisa. Napriek tomu, že sa však správanie súťažiacich chvíľami zdá až nevyspytateľné, nie všetkému dokážu diváci uveriť.

Česká verzia Ruže pre nevestu, alebo keď chcete Bachelor Česko, sa naplno rozbehla a získava si stále viac divákov. Muži i ženy o svojich postrehoch diskutujú vo viacerých skupinách na sociálnych sieťach, ako aj pod oficiálnymi príspevkami šou. Neboja sa pritom zdieľať aj odvážne názory.

Ženích ich sklamal

„Honza ma sklamal. Namotáva dievčatá na rande, o ktoré by v realite nemal vôbec záujem. Viď Linda, Chris,“ týmito slovami sa započala diskusia o Janových skutočných úmysloch.

„Nechce ani jednu,“ prehlásila hneď diváčka. „Tiež si myslím,“ pridala sa ďalšia. To, že Jan v skutočnosti neprechováva sympatie k žiadnej súťažiacej, sme pritom riešili už v predošlom článku. Táto teória je totiž medzi divákmi viac než rozšírená a mnohí veria, že medzi ním a dievčatami nepreskočila žiadna iskra a jeho pravým zámerom malo byť zviditeľnenie sa.

Mnoho divákov pritom pripomenulo, že ide v prvom rade o šou. „Táto súťaž vôbec nie je o zoznamovaní, pochopte, že je to len šou pre ľudí ako Love Island,“ odkázal divák. „Takže má chodiť na rande len s jednou? Na to by sa niekto pozrel?“ pýtala sa ďalšia diváčka. „Stále si myslíte, že táto šou je o tom nájsť si tam lásku? Pričom náplňou každej epizódy je prevažne to, ako si nezmyselne k*ndy skáču do vlasov,“ nebrala si servítku pred ústa tretia.

„To by asi bola celkom nuda, keby priznal, že sa mu žiadna z nich nepáči,“ skonštatovala štvrtá. „Hádam existujú nejaké pravidlá… To by ich mohol hneď všetky vyhodiť. Keby sa riadil vzhľadom…“ píše zas iná.

Začali pritom padať aj slová o zásahu produkcie, či riadením sa scenára. „Ide podľa scenára,“ znel komentár. „Robí, čo chce produkcia, nič iné,“ stálo zas v ďalšom.

K obvineniam, že v šou zasiahol scenár, sa pritom vyjadril aj samotný televízny ženích. Jan vo videu na TikToku povedal: „Keby tam mal byť scenár, tak to znamená, že sa to tí ľudia musia naučiť a to znamená, že s tým musím mať nejaké skúsenosti. Ja žiadny herec nie som.“