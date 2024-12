Diváci českej Ruže pre nevestu majú zmiešané pocity zo ženícha. Nastala vraj opačná situácia ako v slovenskej verzii

Diváčky českej verzie Ruže pre nevestu vo veľkom diskutujú o televíznom ženíchovi. Celkovo ich šou totiž poriadne prekvapila, keďže sa zdá, že v českej verzii je oveľa viac hádok a intríg ako v tej slovenskej, hoci aj v nej o nich nebola núdza. V centre pozornosti sú tak viac dievčatá ako ženích a vraj to má dobrý dôvod.

Ako sa dalo čakať, diváci začali porovnávať jednotlivých ženíchov. V diskusii pritom padali rôzne názory, ako napríklad, že Tomáš z prvej série je z nich najatraktívnejší, Radko z druhej série najsympatickejší a Jan z českej verzie sa vraj na nič nehrá a je najviac prirodzený pred kamerou. Aspoň také boli prvé dojmy, ktoré sa však časom začali meniť.

Ako to funguje

Radko Urbanyak, ženích z druhej série Ruže pre nevestu, v podcaste WHYNOT? od Frosterika nedávno dostal kontroverznú otázku, na ktorú sa nebál dať priamu odpoveď. Moderátor sa ho spýtal: „Boli podľa teba v Ruži nejaké baby, ktorým si ty ukradnutý? Nešlo im vôbec o teba, ale chceli z toho len nabrať nejaké čísla?“ Televízny ženích bez váhania odpovedal: „Každá jedna.“

„Reálne si myslím, že… čo si aj teraz myslím, že sa stane aj v tej tretej šou, každý jeden človek alebo každá jedna baba či už je to Love Island, všetci tam v prvom rade idú pre čísla a idú tam pre honorár,“ vysvetlil Radko a následne dodal, že potom zaváži na tom, či tá osoba má pri týchto prioritách aj to, či skutočne dá šancu aj láske a tomu, že by si mohla nájsť v šou reálneho partnera.

Radko v tejto súvislosti spomínal najmä ženské súťažiace, hoci priznal, že aj on v prvom rade šiel do šou pre čísla, hoci bol otvorený aj nájdeniu lásky. Otázkou je, či to tak vníma aj ženích v českej verzii tejto šou. Diváci, alebo skôr diváčky, si na to už stihli spraviť názor za neho.

Polemika o českom ženíchovi