Veľká novinka Pamely Anderson, na ktorú čakala celý život. Po vyše 30 rokoch sa jej podarila ohromná vec

Koniec podceňovania. Herečku mnohí brali s rezervou, bola to len tvárička z Playboya, ktorá neskôr ukazovala na televíznych obrazovkách svoju dokonalú postavu v plavkách v seriáli Baywatch. Zaškatuľkovaná hviezda po dlhých rokoch kariéry ukázala, že je v nej oveľa viac. Po stvárnení úlohy v najnovšom filme The Last Showgirl mnohým vytrela zrak.

Dôkazom je herečkina nominácia na Zlatý glóbus. Pamela Anderson sa tak ocitla v kategórii spolu s doterajšími držiteľkami Oscara – Angelinou Jolie, Nicole Kidman a Kate Winslet, ako uviedol magazín People. Ide o prvú nomináciu na prestížne ocenenie, ktoré si vyslúžila za najlepší ženský herecký výkon v spomínanej dráme od režisérky Gie Coppoly.

Nikdy nie je neskoro snívať

Reakcia bývalej hviezdy seriálu Baywatch bola plná dojatia a pozitívnych slov, ktoré venovala produkčnej spoločnosti, rodine, ale i Miley Cyrus, ktorej sa ušla nominácia za najlepšiu pôvodnú pieseň. Speváčka je spolu s Andrewom Wyatom a Lykke Zachrisson autorkou piesne Beautiful That Way zo soundtracku k filmu The Last Showgirl.



„O túto krásnu nomináciu sa delím s kolegami z filmu The Last Showgirl, s mojou rodinou a s ďalšími spolupracovníkmi. Nikdy nie je neskoro snívať, začať odznova a byť otvorený možnostiam. Prajem všetkým lásku, som neskutočne vďačná, že sa nachádzam v tejto novej vzrušujúcej kapitole,“ uviedla 57-ročná herečka vo vyhlásení, ktoré získal magazín People.

Vo filme The Last Showgirl stvárnila Pamela tanečnicu z Las Vegas, ktorá si musí poradiť so svojím životom a nejasnou budúcnosťou po tom, ako sa dozvie, že jej dlhoročná šou končí. Aby toho nebolo málo, snaží sa napraviť svoj nalomený vzťah s vlastnou dcérou, s ktorou sa odcudzila.

Už teraz dosiahla úspech