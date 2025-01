Česká komédia valcuje kiná: Predbehla Nosferata aj Vaianu, má však príšerné hodnotenia

Nová česká komédia, ktorá prišla do slovenských kín koncom decembra, sa okamžite stala obrovským hitom. Film dokonca predbehol aj veľké svetové trháky ako Leví kráľ, Vaiana či Nosferatu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Komédiu V dobrom aj v zlom režírovala Marta Ferancová, ktorá je známa svojimi ďalšími úspešnými evitovkami ako Všetko alebo nič a Príliš osobná známosť. Nová komédia rozpráva príbeh dvoch manželských párov, ktorých vzťahy sa menia v komických aj vážnych situáciách.

Hlavní protagonisti, Evžen a Anna, sú manželia, ktorých životy sa dostávajú do krízy, keď sa stretávajú so susedmi Tomášom a Laurou, ktorí sú plní vášne a energie. Tento kontrast medzi pármi vyústi do nečakaných situácií, ktoré sa dotýkajú partnerských problémov a sexuálnych experimentov podaných v komediálnom tóne.

Film sa v slovenských kinách teší veľkému záujmu

Podľa UFD si komédiu pozrelo 43-tisíc divákov, pričom zarobila takmer 340-tisíc eur, dokonca predbehla aj celosvetové trháky ako Leví kráľ, Vaiana 2 a Nosferatu, a to je v kinách len dva týždne. Napriek komerčnému úspechu má snímka príšerné hodnotenia, na ČSFD získala len 56 %.

Film je adaptáciou na austrálsku verziu s názvom Sentimental, z roku 2020, ktorá má však na ČSFD výrazne lepšie hodnotenie — 71 %, ale tržby sú menšie než pri českej úprave filmu. Podľa Box Office Mojo, austrálsky film dosiahol zisk len niečo málo cez 200-tisíc eur.