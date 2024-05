Časopis Nota Bene prichádza s veľkou novinkou: Zaplatiť zaň budete môcť aj bezhotovostne, a to v týchto mestách

Pouličný časopis Nota Bene budú môcť záujemcovia zaplatiť bezhotovostne. Spoločnosť Mastercard a organizácia Proti prúdu, ktorá časopis publikuje, tak reagujú na to, že ľudia čoraz menej pri sebe nosia hotovosť.

Platobný terminál dostalo k dispozícii 120 predajcov v Bratislave a Piešťanoch. Kupujúci tak budú môcť ľudí v sociálnej tiesni, ktorí Nota Bene predávajú, po novom podporiť zaplatením časopisu platobnou kartou či mobilným telefónom. Podľa skúseností sa predajcom na základe prijímania bezhotovostných platieb zvyšujú tržby až o pätinu.

„Vybavili sme celkom 120 predajcov časopisu Nota Bene jednoduchými platobnými terminálmi, aby okoloidúci mohli zaplatiť tak, ako sú zvyknutí – s kartou, mobilom alebo hodinkami. Novinku si zatiaľ môžu ľudia vyskúšať v Bratislave a v Piešťanoch, ale veríme, že do budúcna sa nám ju podarí dostať aj do ďalších miest,“ uviedla generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku Jana Lvová. Skúsenosti so zvyšovaním tržieb pochádzajú z Českej republiky, kde sa predajcom zisky prijímané platobnou kartou v prvých mesiacoch zvýšili o 43 percent a za celý rok sa nárast ustálil na 18 percentách. Podľa dát organizácie Proti prúdu si na základe platobnej novinky časopis kúpili aj ľudia, ktorí sa pri predajcoch predtým nezastavili.

„Pouličný časopis Nota Bene je jedinečný projekt, vďaka ktorému si ľudia bez domova dokážu uchovať nezávislosť a sebestačnosť. A tiež neoceniteľný pocit, že na svoju ťažkú situáciu nie sú sami. Viac ako 90 % predajcov si prostredníctvom predaja dokáže zabezpečiť strechu nad hlavou a vymaniť sa z pouličného bezdomovectva,“ povedala výkonná riaditeľka organizácie Proti prúdu Nina Beňová. Jeden výtlačok pouličného časopisu stojí 2,80 eura, pričom predajcovi ostáva polovica sumy.