Čakajú ho náročné mesiace: Herec Channing Tatum po vážnom zranení absolvoval operáciu

Foto: Profimedia, Instagram (channingtatum)

Frederika Lyžičiar
Skončil na operačnom stole.

Hollywoodsky herec Channing Tatum skončil na operačnom stole. Zranenie, ktoré utrpel, ho na niekoľko mesiacov vyradí z bežného tempa a prinúti spomaliť.

Na Instagrame zverejnil fotografiu v nemocničnom oblečení herec Channing Tatum, čím fanúšikom naznačil, že podstúpil operáciu. Krátko nato vysvetlil, že dôvodom zákroku bolo oddelené rameno sprevádzané zlomeninou kostí, ktoré si vyžiadalo chirurgický zásah aj následnú rekonvalescenciu.

Zranenie prichádza v období pracovného nasadenia a znamená niekoľkomesačné obmedzenia, s ktorými sa musí vyrovnať nielen fyzicky, ale aj psychicky. Diváci si ho pritom môžu pamätať z úspešných titulov ako Magic Mike, 22 Jump Street, The Lost City či akčných snímok zo sveta komiksových hrdinov, kde pravidelne podstupuje fyzicky náročné scény.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Channing Tatum (@channingtatum)

Náročné chvíle aj jasná diagnóza

„Len ďalší deň. Ďalšia výzva. Táto bude ťažká. Ale nech je ako chce. Poďme na to,“ odkázal herec fanúšikom priamo z nemocničného lôžka, pričom mnohých najskôr vystrašil. Podporu mu v komentároch vyjadrila aj jeho partnerka Inka Williams slovami: „Veľký zlý vlk, zvládneme to.“ Z komentára partnerky je zrejmé, že herec má v náročnom období silnú oporu.

Reprofoto: Instagram (channingtatum)

Tatum neskôr vo svojom príbehu zverejnil aj röntgenové snímky, na ktorých bolo vidieť zlomené kosti v oblasti ramena. „Oddelené rameno,“ stručne opísal stav pred operáciou. Po zákroku pridal ďalší záber s viditeľným kovovým skrutkovým implantátom, ktorý drží kosti pokope, a s typickým nadhľadom poznamenal: „Zoskrutkované rameno. Hurá.“

Zranenia ako súčasť práce

