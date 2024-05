Čaká nás slnečná sobota, teploty budú atakovať + 27 °C: V tento deň však príde zmena, pripravte sa na prehánky a búrky

Slováci sa môžu tešiť na ďalšiu slnečnú sobotu. Vďaka nevýraznému tlakovému poľu, ktoré sa momentálne nachádza nad naším územím, by malo byť počasie stabilné, informuje iMeteo.

„Na západnom a strednom Slovensku bude miestami zväčšená oblačnosť a vyskytnúť sa môžu aj prehánky, avšak spadne pri nich len minimum zrážok, a to do 3 mm. Na východe bude zajtra od rána prevažne slnečno,“ píše portál.

„Teploty budú znova aj na západe po krátkej pauze vysoké. Maximá sa budú pohybovať od +23 °C do + 27 °C. Na strednom Slovensku o niečo nižšie, a to od +20 °C do +25 °C, len v najjužnejších okresoch okolo +27 °C,“ informuje vo svojej predpovedi.

„Aj na horách bude príjemne, v nadmorskej výške 1 500 metrov sa teplota vyšplhá na +13 °C. Zajtra bude ideálne počasie aj na horskú turistiku. Nezabudnite ale na správne oblečenie, dostatok vody a správajte sa ohľaduplne k prírode. Vietor na západe bude fúkať prevažne severozápadný – do 25 km/h, a k večeru zoslabne. Na strednom Slovensku to bude len mierny východný vietor a na východe prevažne severný do 20 km/h. Ráno a večer tam bude fúkať len mierny vietor,“ vysvetľuje iMeteo.

„Počasie si pre nás pripravilo príjemný letný víkend. Sobota bude ešte bez zrážok, ale v nedeľu sa začnú vo vlhšom vzduchu tvoriť prehánky a vylúčené nie sú ani búrky. V pondelok nás už začne postupne ovplyvňovať oblasť nízkeho tlaku vzduchu,“ dodáva portál.