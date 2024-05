O prácu prídu stovky ľudí: Jeden z historicky najväčších zamestnávateľov na východe Slovenska končí

V Michalovciach končí zamestnávateľ, ktorý kedysi patril medzi najväčších v regióne. Hoci pre firmu Yazaki v minulosti pracovalo až 3500 ľudí, tento počet sa postupne znížil na súčasných 207. Čoskoro však aj títo ľudia prídu o prácu, informuje portál noviny.sk.



Ukončujú výrobu

Spoločnosť sa zaoberá výrobou káblových zväzkov, no v dôsledku súčasnej situácie v automobilovom priemysle sa rozhodla ukončiť výrobu. O prácu tak príde 207 zamestnancov a v Michalovciach sa uvoľní rozsiahly výrobný komplex. O hromadnom prepúšťaní už vie aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Presný dátum ukončenia výroby ešte nie je známy, no prepúšťať by sa malo vo viacerých vlnách. Prechodné obdobie by malo trvať do júna 2025. Nezamestnanosť v michalovskom regióne je aktuálne na úrovni 6 percent a firma svojim zamestnancom sľúbila maximálnu podporu.