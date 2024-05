Za 8 eur precestujete vlakom Chorvátsko, Taliansko aj Slovinsko: Vďaka novej linke si užijete dokonalý predĺžený víkend

Ak 2-týždňové ležanie na pláži nie je vaša šálka kávy, máme pre vás dobrú správu. Slovinské železnice na istú dobu opäť uviedli do prevádzky železničnú trať, vďaka ktorej prejdete Slovinsko, Taliansko, ale aj Chorvátsko. Lístok vás pritom vyjde len na 8 eur.

Lístok kúpite už od 8 eur

Ak ešte uvažujete, ako stráviť toto leto, slovinské železnice si pre milovníkov cestovania vlakom pripravili jedinečné dobrodružstvo, informuje Euronews. Vlak prechádza naprieč tromi krajinami a ôsmimi mestami len za dve hodiny. Päťhodinová verzia tejto trasy bola zrušená pred viac ako 30 rokmi, ale na letné mesiace do 30. septembra bola opäť obnovená.

A tá najlepšia časť? Dobrodružstvo neurobí dieru do vášho cestovného rozpočtu, pretože ceny jednosmerných lístkov začínajú na 8 eurách. Nová trasa, ktorú prevádzkujú Slovinské železnice, nadväzuje na železničnú trať, ktorá bola prvýkrát vybudovaná pred viac ako 150 rokmi. Počas jazdy cez 3 krajiny môžete na rôznych zastávkach ľubovoľne vystupovať a nastupovať.

Užite si perfektný predĺžený víkend

Vlak odchádza zo severovýchodného talianskeho prístavného mesta Terst. Trasa následne zavedie cestujúcich cez hranice do Slovinska, kde zastaví na štyroch staniciach – Sežana, Divača, Pivka a Ilirska Bistrica. Vlak potom prejde do Chorvátska, kde sa zastaví v Šapjane a Opatija Matulji a potom dorazí do cieľovej stanice Rijeka.

V každom zo zmieňovaných miest je čo objavovať a cestujúci v nich môžu vystúpiť a stráviť tu príjemné chvíle. Vlak na tejto trase premáva denne v oboch smeroch až do 30. septembra. Prevádzkovatelia ale dúfajú, že v budúcnosti sa trasa stane trvalou súčasťou cestovateľskej ponuky.

Zo stanice Villa Opicina na predmestí Terstu odchádza o 7:50. O 8:54 zastavuje v Ilirskej Bistrici a o 9:54 prichádza do Rijeky. Lístky pre dospelých na celú cestu stoja už od 8 eur. Ak ale plánujete vystupovať a nastupovať na rôznych miestach, môžete si kúpiť aj samostatné lístky na jednotlivé úseky cesty.