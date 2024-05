Adela a Viktor Vinczeovci majú v živote ďalšiu obrovskú novinku. Dvojica mala začať adopčný proces na druhé dieťa

Len pred niekoľkými dňami sa Vinczeovci podelili so skvelou správou a síce, že ich adoptovaný chlapček je už konečne ich aj po oficiálnej stránke. Zdá sa však, že ich rodina sa bude ešte rozširovať.

Ako informoval portál Plus jeden deň, podľa zdroja by mala obľúbená dvojica začať ďalší adopčný proces a byť v poradovníku na druhé dieťatko. Moderátor Viktor Vincze o tom prednedávnom prehovoril aj v podcaste Dobrý táta. Tam porozprával aj o tom, aký je prístup k osvojenému dieťatku a ako to vlastne celé funguje.

Viktor otvorene prehovoril o problémoch

V podcaste spomenul aj to, že predtým sa snažili o spoločné dieťatko prirodzene, avšak Viktor mal zlé testy zo spermiogramu. Už predtým otvorene rozprával o tom, že spermií má málo a nie sú v dobrej kvalite. Dvojica umelé oplodnenie odmietla. Viktor otvorene prehovoril o ich problémoch s počatím po svadbe, kedy sa čoraz častejšie objavovali otázky o tom, kedy plánujú založiť rodinu. Týmto spôsobom sa rozhodol upozorniť na problém, ktorý má množstvo mužov, avšak často sa o tom nerozpráva.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Trochu inak s Adelou (@trochu_inak_s_adelou)

Zvažujú aj súrodenca?

Moderátor David Škobránek sa ho opýtal, či by pre malého Maxíka zvažovali aj súrodenca. „Ono to funguje takto. Opisujem systém. Keď sa tej istej matke opäť narodí dieťa a opäť ho dajú do systému, tak oni prioritne kontaktujú ľudí, ktorí už majú súrodenca, aby predovšetkým spájali súrodencov. A tí ľudia môžu povedať nie, nie sú k ničomu viazaní, ale kontaktujú ich, lebo by chceli spojiť súrodencov,“ povedal.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Viktor Vincze (@viktorvincze)

Adopčný proces sa vraj už začal

Dodal, že sa môže stať aj to, že Maxík bude už ich jediné dieťa, ale môžu mať aj ďalšie. „Nie sme na žiadnej misii, že ideme teraz zo seba robiť nejakých spasiteľov. Je možné, že sa to stane. Je možné, že sa to už nikdy nestane, a do ničoho podobného nepôjdeme. A možno pôjdeme opakovane. Ale opäť to bude súčasťou toho momentu, keď sa to stane. A my budeme cítiť či áno, alebo nie,“ prehovoril nedávno Viktor.

Podľa zdrojov portálu však dvojica ďalší adopčný proces už začala. Ako im prezradila Adela, dávajú si možnosť, že keby biologická matka ich syna mala druhé dieťa na adopciu, boli by právne použiteľní na proces. „Takže, keby sa jej narodilo dieťa, musíme byť v oficiálnom čakacom zozname. My ale ešte teraz nevieme, či si ho vezmeme, neviem, ako sa budeme vtedy cítiť, aké budú okolnosti. Dávame si tú možnosť. Keby sme neboli v zozname, tak sa nemôžeme nad tým ani zamýšľať,“ potvrdila Adela.