V našom tíme nastali pred štvrťfinále viaceré komplikácie: Štart týchto dôležitých hráčov je ohrozený

Zdravotné problémy niektorých hokejistov komplikujú prípravu slovenského tímu na štvrťfinálový duel MS v Kanadou (vo štvrtok o 16.20 h). V utorňajšom stretnutí so Švédskom (1:6) sa nešťastne zranil útočník Martin Pospíšil, ktorý musel absolvovať vyšetrenia v nemocnici.

Čakajú na výsledky

„Narazil si ľavé rameno. Absolvoval röntgen i sonografiu, našťastie sa nepotvrdila zlomenina ani poškodenie šliach či svalov,“ prezradil lekár tímu Pavol Lauko. V stredu ho ešte čakalo vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MR) v Ostrave, ktoré malo určiť závažnosť zranenia a spôsobilosť nastúpiť do zápasu.

„Opuch nemá, ale má bolesti, ktoré tlmíme. Počkáme si na výsledky MR, ktoré veľa ukážu. Bez nich sa nedá nič povedať, preto nechcem predbiehať,“ konštatoval Lauko. Pospíšil sa zranil v prvej tretine zápasu so Švédskom, keď pri súperovej bránke stratil stabilitu a vrazil na mantinel. „Bolo to veľmi nepríjemné. Martin je dôležitá súčasť tímu, všetci ho majú radi,“ poznamenal tréner Craig Ramsay.

Na MR vyšetrenie mieril aj najproduktívnejší Slovák na šampionáte Libor Hudáček. Skúsený útočník mal zdravotné problémy už počas sezóny, no výkonmi v Ostrave dal na ne zabudnúť. Pred Kanadou sa však ani on nevyhol vyšetreniam. „Celý turnaj hrá s chronickým zranením, ktoré mal už v sezóne. Dostával obstreky, no uvidíme, čo ukáže MR. Myslím si, že bude schopný hrať štvrťfinále,“ poznamenal Lauko.