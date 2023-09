Čaká nás brutálna zima, vedci ju dokonca prirovnávajú k dobe ľadovej. Do Európy príde mrazivý arktický vzduch

Pokiaľ máte radi chladné zimy, tak tento rok by ste si mali prísť na svoje. Vedci totiž upozorňujú, že Európu čaká najstudenšia zima za posledné desaťročia, informuje portál tn.cz.

Vrátia sa studené zimy

Americký vedec David Dilley dokonca s trochou zveličovania porovnáva prichádzajúcu zimu s dobou ľadovou. Na územie Európy by totiž koncom roka mal prísť mimoriadne studený arktický vzduch, ktorý sa postará o poriadne mrazy.

Vyplýva to z analýzy počasia za posledné desaťročia. „Existuje niekoľko hlavných faktorov, ktoré pravdepodobne vrátia zimné počasie do podoby pred rokom 1982. Bolo to obdobie, ktoré bolo chladnejšie a búrlivejšie ako posledných 40 rokov,“ hovorí Dilley.

Na zimné počasie bude mať vplyv aj ďalší vývoj teplej fázy južnej oscilácie El Niño. Do Európy by tak mal prísť najstudenší polárny vzduch za posledné štyri dekády, odhadujú vedci.