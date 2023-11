Býval v mobilnom dome, nemal auto či televízor. Že ich sused bol boháč, sa ľudia dozvedeli, až keď im odkázal milióny

Mal jednoduchý život. Miestni ho poznali ako milého pána na kosačke, ktorý zväčša číta noviny a máva okoloidúcim autám. Po jeho smrti však zostali v šoku. Komunite daroval celý svoj majetok.

Nepotreboval veľa

Napriek tomu, že kedysi ako inštruktor v autoškole učil miestnych študentov, Holt v posledných rokoch svojho života nevlastnil auto. Vymenil ho za bicykel a neskôr za kosačku. Tak si ho ľudia v mestečku, podľa AP News, aj pamätajú.

Pracoval ako správca parku mobilných domov, kde sa staral o okolie. V jeho mobilnom príbytku by ste márne hľadali televízor alebo počítač. Bol takmer bez nábytku a veľmi skromný.

Väčšinu času Geoffrey Holt trávil čítaním novín a vozením sa na svojej kosačke. V starom a ošúchanom oblečení mával okoloidúcim autám a len zriedka opúšťal mesto. A keď v júni tohto roka zomrel ako 82 ročný, na svetlo sveta vyplávali informácie, o ktorých takmer nikto netušil.

Prekvapený zo svojho úspechu

Holt bol multimilionárom. Vo svojej poslednej vôli odkázal 3,8 milióna dolárov miestnej komunite 4 200 ľudí. Jeho pokyn znel jasne: želal si, aby peniaze boli využité na rozvoj vzdelávania, zdravia, kultúry a rekreácie.

Pre väčšinu ľudí to bolo prekvapenie. O tom, že v skutočnosti netrpí núdzou, vedel málokto. Jedným zo strážcov tohto tajomstva bol podľa Denníka N jeho najlepší priateľ Edwin Smith, ktorý Holtovu pozostalosť spravuje.

Ten vedel, že má rôzne zberateľské záujmy a aj to, že v dávnej minulosti zastával vysokú pozíciu v závode na spracovávanie obilia.

Podľa jeho slov Geoffrey v minulosti investoval peniaze a darilo sa mu lepšie, ako si kedy predstavoval. Nevedel však, čo s nahromadenými peniazmi robiť. „Vyzeral, že má všetko, čo chcel, ale veľa nepotreboval,“ povedal o ňom Smith a priznal, že zostal v nemom úžase, keď zistil, že Holt sa rozhodol všetky svoje peniaze nechať mestečku.

Všetko pre miestnych

Podľa Holtovej sestry Alison jej brat nepotreboval veľa k tomu, aby bol šťastný. Peniaze preňho neboli dôležité a väčšinou o nich nehovoril. Napriek tomu sa jej často pýtal, či niečo nepotrebuje. Keď potom zistila, že svoj majetok odkázal Hindsdale, neprekvapilo ju to.

Predseda mestskej rady, Steve Diorio, informoval o tom, že peniaze by mohli využiť na rozvoj miestnych podnikov, turizmu a rybolovu.

Obyvatelia zasa navrhli, aby sa financie investovali do opravy radničných hodín, zreštaurovania budov, alebo napríklad do kúpy prístroja na počítanie hlasovacích lístkov. Práve prístroj by bol podľa nich znakom úcty voči Holtovi, ktorý vždy každého volal k voľbám.

Doteraz sa však neuskutočnilo žiadne oficiálne stretnutie, na ktorom by zástupcovia mesta prebrali, čo so získaným darom ďalej urobia.