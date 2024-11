Budú sledovať tváre detí, čo majú oblečené, alebo čo jedia. Opoziční poslanci kritizujú zavedenie kamier na školách

Opozičné hnutie PS kritizuje zámer ministerstva vnútra zaviesť kamerové systémy na školy. Hovorí o bezpečnostnom riziku. Obáva sa úniku údajov a dát. Na utorkovej tlačovej konferencii na to upozornili predstavitelia hnutia.

„Minister vnútra navrhuje zaviesť do každej školy kamerový systém, ktorý bude schopný monitorovať tváre našich detí, učiteľov a rodičov, bude vytvárať modely týchto tvárí a niekam ich ukladať. (…) Bavíme sa o milióne ľudí. Každý jeden deň na školách po celom Slovensku bude niekto monitorovať ich príchody, odchody do škôl, denné rutiny, kedy, ako, kde chodia, s kým sa rozprávajú, ako sa pritom správajú, čo majú oblečené, čo jedia a podobne,“ poznamenal líder PS a poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka.

Neefektívny zámer

Poukázal na to, že systém bude dáta z kamier ukladať. „Kto bude garantovať, že tento systém bude bezpečný? Lebo to je kľúčová vec, aby sa doň nenabúrali zločinci, pedofili, mafia, ktokoľvek, kto môže ukradnúť obrovské dáta o našich deťoch,“ podotkol. Upozornil na to, že dáta sú ľahko zneužiteľné. „Školy v situácii, keď pokračujú bombové hrozby, potrebujú veľmi presné, doslova chirurgicky presné riešenia,“ uviedol.

Poslanec Jaroslav Spišiak (PS) upozornil aj na neefektívnosť zámeru. Myslí si, že na riešenie situácií spojených s bombovými vyhrážkami by bolo potrebné na školy umiestniť oveľa viac kamier. „Navrhovaný koncept by akurát tak mohol postačovať na riešenie drobnej kriminality, poprípade výtržníctva, vandalizmu v okolí škôl, pretože navrhujú kamery inštalovať len na perimetri školy,“ povedal.

Predstavitelia PS poukázali aj na to, že implementácia zámeru má trvať dlho, ale situácia s bombovými hrozbami na školách si vyžaduje urgentné riešenie. „Kamery na školách sú naozaj drahé a zbytočné placebo, ktoré bezpečnosť našich detí primerane nezvýšia, naopak, prinášajú nové riziká v súvislosti so zásahom do súkromia všetkých žiakov, rodičov, učiteľov a iných zamestnancov škôl,“ dodala poslankyňa Tina Gažovičová (PS).

Do konca roka 2026 by malo byť podľa slov ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) pokrytých kamerovým systémom s umelou inteligenciou zhruba 3000 škôl. Umelá inteligencia by mala vyhodnocovať rizikové správanie, ktoré by sa následne nahlásilo na operačné stredisko. Cieľom je zabrániť šíreniu rôznych bezpečnostných hrozieb.