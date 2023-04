Bude opäť sucho? Meteorológovia zverejnili prvé prognózy, ako môže vyzerať tohtoročné leto na Slovensku

Svetové meteorologické spoločnosti pred pár dňami prišli so svojimi prvými dlhodobými prognózami, ktoré približujú, aké počasie môžeme očakávať toto leto, informuje portál iMeteo. Ten sa zameriava na prognózy ECMWF a NOAA, ktoré sa považujú za najspoľahlivejšie. Žiadny dlhodobý predpovedný systém však nemožno nazvať spoľahlivým, takže predpovede treba považovať skôr len za orientačné, nie smerodajné.

Európu čaká teplé leto

„Predpovedané obdobie je pre meteorologické leto, teda pre mesiace jún − júl − august. Podľa tohto modelu sa na väčšine kontinentu očakáva teplejšie počasie, ako je dlhodobý normál, a to v priemere o 0,5 až 1 °C,“ píše portál iMeteo.

„Čo sa týka zrážok, nad strednou a severnou Európou sa pod pásmom vysokého tlaku vzduchu predpovedajú prevažne suchšie podmienky. Vlhšie podmienky sa predpovedajú v južnej a strednej časti kontinentu, čo tiež naznačuje aktívnejšiu búrkovú sezónu,“ informuje.

„Severoamerický model s dlhým dosahom, CFS verzia 2 od NOAA, taktiež prináša svoju dlhodobú prognózu pre Európu. Pri bližšom pohľade sú povrchové teploty podľa tohto amerického modelu na väčšine kontinentu vyššie ako normálne. Silnejšia teplá anomália je smerom k severným častiam kontinentu,“ konštatuje z modelu.

„Čo sa týka množstva zrážok v Európe, čakajú nás skôr vlhké letné podmienky na celom kontinente. To je tiež znakom potenciálne silnejšej búrkovej sezóny, ak by sa táto predpoveď potvrdila. Smerom na sever sa predpovedá čoraz väčšie sucho,“ dodáva o počasí v Európe portál.

Počasie na Slovensku

„Oba modely sa teda zhodujú, čo sa týka prognóz teplôt a zrážok v strednej Európe. Slovensko podľa oboch dlhodobých predpovedí by malo čakať opäť raz nadpriemerne teplé leto, avšak tentoraz nie také suché. Zrážky by na východe mali byť priemerné, no západná polovica nášho územia by mala byť dokonca zrážkovo mierne nadpriemerná,“ uzatvára portál iMeteo.