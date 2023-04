Okúzľujúce pláže s hviezdičkovým pieskom fascinujú turistov. Nájdete ich na tomto mieste

Zelený piesok tvorený vykryštalizovanou magmou či pláž pozostávajúca z vulkanického skla. Pri cestovaní svetom nájdeme niekoľko fascinujúcich a nádherných pláží, ktoré lákajú turistov z celého sveta. Počuli ste však už o plážach, ktoré sú tvorené takzvaným hviezdičkovým pieskom?

Krásny pohľad a vedecký zázrak

Ako v článku uvádza portál Travel Awaits, hviezdicový, či kvôli veľkosti skôr hviezdičkový piesok, je svetovým unikátom a vzácnym prírodným javom. Milimetrové kúsky hviezd síce vo všeobecnosti nevytvárajú špeciálny vzhľad daných pláží, no po bližšom preskúmaní ponúknu turistom unikátny pohľad na maličké piesočné hviezdičky, ktoré sú viditeľné voľným okom.

Kým väčšina pláží je tvorená minerálmi a horninami, tieto hviezdicové pláže sú tvorené zvyškami organizmov. Každá hviezda je exoskeletom malých jednobunkových organizmov známych ako Foraminifera. Aj keď piesok už v súčasnosti nie je živý, kedysi bol súčasťou živého organizmu v Tichom oceáne. Unikátnym ho robí fakt, že hviezdicový druh Foraminifera (známy ako Baculogypsina sphaerulata), nájdeme len v koralových útesoch východnej Ázie, vďaka čomu je tento pieskový tvar jedným z najvzácnejších na svete.

Piesok z japonských ostrovov predávajú aj na eBay

Kde konkrétne teda tento vzácny druh piesku nájdete? Cestovať musíte poriadne ďaleko, pretože sa nachádza na troch japonských ostrovoch Hatoma, Iriomote a Taketomi. Okrem výnimočných pláží sa cestovateľom bude určite páčiť aj tropické počasie. Ak sa však do Japonska nechystáte a piesočné hviezdičky by ste chceli vidieť na vlastné oči, piesok z ostrovov Okinawa si dokonca môžete kúpiť. Predajcovia totiž túto komoditu predávajú na eBay, no za kilogram takéhoto piesku zaplatíte približne 150 €.