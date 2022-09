Britney Spears pridala šokujúci a toxický príspevok o „tučných ľuďoch“. Fanúšikovia ju zaplavili vlnou tvrdého hejtu

Britney Spears pridala na Instagram ďalší mimoriadne kontroverzný príspevok, ktorým nahnevala fanúšikov. Tí nešetrili kritikou a otvorene speváčke napísali, že sú z nej sklamaní.

Článok pokračuje pod videom ↓

Za uplynulých niekoľko hodín pridala Britney Spears na svoj profil na Instagrame viacero príspevkov. V niektorých videách vidíme, ako tancuje, na ďalšej fotografii je zas úplne nahá a jej najintímnejšie partie sú prekryté iba smajlíkom.

Nešokovali jej nahé fotografie, ale citát, s ktorým sa stotožňuje

Speváčka ani po medializovaných sporoch s jej synmi neprestala uverejňovať na internete svoje nahé telo. Najviac rozruchu ale vyvolal citát, ktorý na sociálnu sieť pridala. Citovala v ňom slová amerického komika Rodneyho Dangerfielda a mnohých pobúrila.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Channel 8 (@britneyspears)

Nahnevala svojich sledovateľov

„Existuje iba jeden spôsob, ako vyzerať chudo, a to stretávať sa s tučnými ľuďmi,“ zdieľala speváčka a k fotografii pridala aj popis so svojimi pocitmi. „Keby som mala tanečnice Christiny Aguilery, vyzerala by som extrémne malá. Tak prečo o tom nehovoriť?“ Svoj príspevok Britney ukončila tým, že bude otvárať témy, o ktorých ľudia nikdy nehovorili.

Mnohí fanúšikovia speváčky ale zostali nepríjemne prekvapení. Samotný zdieľaný citát totiž nesie prvky šikany a svoj rázny nesúhlas dali ľudia na sociálnej sieti Britney pocítiť.

„Môžeš povedať svoju pravdu aj bez toho, aby si tým niekoho urazila,“ napísal jeden z jej sledujúcich. „Som tak sklamaný,“ zdôveril sa ďalší. Príspevok má v tejto chvíli takmer 20-tisíc komentárov a väčšina z nich sa zhoduje v tom, že toto Britney zdieľať nemala.

Nešetrili ju

Ľudia neskrývajú svoj hnev aj smútok zároveň a píšu, že citát je toxický. „Jediná vec, ktorá žene dáva sebavedomie, je to, aká je chudá? Smutné,“ trefne odvetila fanúšička, ktorá reagovala na komentár Britney, v ktorom opísala, že by jej sebavedomie bolo iné, keby si mohla vybrať, s akými ľuďmi sa stretáva.

Rozruch vyvolalo aj spomenutie Christiny Aguilery. V ďalšom zo svojich príspevkov Britney vysvetlila, že ku jej telu nebola kritická a poďakovala jej za inšpiráciu.