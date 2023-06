Bratislavské letisko hľadá zamestnancov: Za zodpovednú pozíciu ponúkajú prekvapivo nízky plat

Prostredie lietadiel, ruch a veľká zodpovednosť na každom kroku. Práca na letiskách je fascinujúca, ale aj časovo či psychicky náročná. Koncom júna má niekoľko otvorených ponúk aj najväčšie slovenské letisko — bratislavské.

Letisko Milana Rastislava Štefánika je najväčším medzinárodným letiskom na Slovensku, pričom ešte pred pandémiou dokázalo ročne odbaviť približne 2,2 milióna pasažierov.

Bratislava by možno mala omnoho vyťaženejšie letisko, ak by nebol o pár desiatok kilometrov ďalej viedenský Schwechat, ktorý vzhľadom na svoj status ponúka cestujúcim neporovnateľne širšie možnosti.

Tak či onak, bratislavské letisko má stále cez 30 destinácii, do ktorých sa lieta, čo teda predstavuje pomerne solídnu leteckú premávku. O to, aby bolo všetko v lietadle naložené, respektíve vyložené správne a aby sa nenarúšala plynulosť dopravy, sa starajú najmä vykladači.

Nakladač batožiny za takmer minimálnu mzdu

To sú zamestnanci, ktorých vidíte počas toho, ako nastupujete do lietadla, prípadne keď z neho vystupujete. Starajú sa o to, aby bolo všetko potrebné vrátane kufrov na svojom mieste podľa toho, či lietadlo odlieta, alebo práve priletelo. Teraz si túto pracovnú pozíciu môžete za istých podmienok vyskúšať aj vy.

Na bratislavské letisko hľadajú nakladača batožiny. Úlohou je napríklad triedenie, nakladanie a vykladanie batožiny do/z lietadiel, či obsluha pozemných technických prostriedkov slúžiacich na obsluhu lietadla.

Na ponuku možno reagovať ako na plný, ale aj polovičný úväzok. Pri plnom úväzku núka letisko plat 930 eur v hrubom, čo pre bezdetného človeka činí podľa Podnikajte 730 eur v čistom, čo je na hlavné mesto prekvapivo nízky plat. Výplata sa však môže navýšiť vďaka bonusom za víkendy, nočné zmeny či sviatky.

Brigáda pre študentov

BTS, ako znie medzinárodná skratka bratislavského letiska, má aktuálne otvorených viacero ponúk, pričom pre študentov núka napríklad možnosť zarobiť si ako šofér klientov. Ponuka je pre ľudí nad 18 rokov, ktorí majú vodičské oprávnenie najmenej 3 roky a sú aktívnymi vodičmi.

Úlohou je preprava klientov letiska z/na parkovisko P3, P4 a Terminál Letiska M. R. Štefánika. Cena práce predstavuje 6 eur na hodinu, pričom minimálna hodinová mzda na Slovensku činí 4 eurá. Bonusom pre viaceré ponuky je však možnosť využívať multisport kartu či služobné fitnesscentrum.