Nemusíte cestovať na Havaj, ešte krajší ostrovný raj nájdete aj v Európe. Lietadlom sa tam dostanete len za dve hodiny

Ak si chcete užiť poriadnu dovolenku na ostrove s teplou klímou a krásnym prostredím, nemusíte nutne cestovať na Bali či do Dominikánskej republiky. K dispozícii je aj európsky raj, ktorý zdobí nielen historický obchodný význam, ale aj tamojšia príroda, architektúra a kultúra. Navyše, zo Slovenska je to na skok a natáčal sa tam napríklad aj kultový seriál Hry o tróny (Game of Thrones).

Reč je o ostrovnom štáte Malta, ktorý sa nachádza v Stredozemnom mori, približne 80 kilometrov južne od Sicílie. Strategickým susedom je aj Tunisko, ktoré leží od súostrovia takmer 300 kilometrov smerom na západ. Podľa ľudových historiek dostala Malta svoje meno od Grékov, ktorí volali ostrov Melité, teda v preklade sladký ako med.

V článku sa dozviete aj: akú má Malta históriu;

aké miesta sa tu oplatí vidieť;

prečo ukazujú hodiny na ostrove zlý čas;

koľko stojí dovolenka na Malte;

ako sa tam najjednoduchšie dostať.

Rozlohou ide o súostrovie, ktoré tvoria najmä tri obývané ostrovy. Najväčším je Malta, podstatne menšie sú Gozo a Comino. Ostrovný štát sa radí geograficky k Európe, od roku 2004, rovnako ako Slovensko, je súčasťou Európskej únie, pričom ide o najmenší členský štát, ktorý má zároveň najmenšie hlavné mesto spomedzi ostatných členov EÚ.

O priemysle ostrovného štátu s celkovou rozlohou 316 km² sa dá tvrdiť to, že sa zameriava primárne na vývoz tovarov. Najdôležitejším odvetvím je výroba lodí, no v posledných rokoch sa vpred derie aj turizmus, ktorý už tvorí podstatnú časť zárobku do štátneho rozpočtu, píše Visit Malta.

Malta má spolu približne 450-tisíc obyvateľov, ktorí sa ročne musia starať o viac ako 2,5 milióna turistov, mieriacich na Maltu za poriadnym oddychom, ale aj z rôznych iných dôvodov. Aj napriek tomu, že ide o pomerne malý ostrovný štát, v uličkách tamojších miest sa ukrýva hlboká história, ktorá uchváti nejedného návštevníka.

Od Feničanov až po Commonwealth

História maltských ostrovov siaha tisíce rokov do minulosti, pričom jeden z prvých národov, ktorý sa tam usadil, boli Feničania. Tí obsadili primárne územie, kde dnes leží hlavné mesto Valletta. Neskôr boli pod vládou Kartága, Rimanov a Spojeného kráľovstva, od ktorého získali samostatnosť v roku 1964. Malta napriek tomu do dnešného dňa ostáva členskou krajinou Commonwealthu.

V maltskej histórii nemožno nespomenúť Rád maltézskych rytierov, ktorí v 16. storočí ubránili ostrov pred útokmi Osmanskej ríše. Po víťazstve ho opevnili a založili dnešné hlavné mesto, ktorým je Valletta.

Keďže Malta leží na veľmi strategickom mieste, jej úlohou bolo vždy tvoriť obchodný dopravný uzol medzi Áziou, Afrikou a Európou. Práve mix kultúr a národov spôsobil, že na obývaných ostrovoch nájdete rôzne architektonické slohy a štýly, čo robí z ostrova také malé múzeum starovekých kultúr. Množstvo pôvodných budov je však prerobených na luxusné hotely či reštaurácie.

Valletta je povinnosťou

Ak prídete na Maltu, s najväčšou pravdepodobnosťou neobídete hlavné mesto Valletta, ktoré je zároveň zapísané vo svetovom dedičstve UNESCO. V hlavnom meste nájdete okrem iného aj Katedrálu sv. Jána Krstiteľa, ktorá ukrýva aj obraz Caravaggia, jedného z najznámejších maliarov v histórii umenia.

Okrem Valletty sa odporúča navštíviť aj spomínané ostrovy Gozo a Comino. Ide o podstatne menšie ostrovy, na ktoré sa dostanete pohodlne trajektom. Najmä Comino prináša pre turistov okúzľujúce zátoky plné výletných lodí a azúrového mora. Čo sa týka ostrova Gozo, ten sa stal aj miestom natáčania seriálu Hry o tróny. V ňom sa objavil aj známy útes, ktorý mal prezývku „Azúrové okno“. Minulý čas je schválnosťou, keďže tento prírodný skvost sa v roku 2017 kvôli erózii zrútil do vody, píše BBC.

Tamojšie turistické inštitúcie odporúčajú aktivity ako potápanie, degustáciu domácich vín či prehliadky vyzdobených kostolov. Na ostrove Malta tiež funguje aktívny nočný život, ktorého súčasťou sú mnohé kluby a bary.

Megality na ostrove Gozo

Jednou z najnavštevovanejších atrakcií na území ostrovného štátu Malta je určite aj megalitický chrám na ostrovo Gozo. Ide o neolitickú pamiatku, ktorej história siaha až do roku 3800 pred n. l. Komplex chrámov je starší než anglický Stonehenge, pričom na Malte sa nachádzajú štyri pomerne zachovalé magality Tarxien, Hagar Qim, Mnajdra a Ggantija, ktorý je zobrazený aj na fotografii.

Čo je to medicínsky turizmus?

Malta je od roku 2010 vyhľadávanou destináciou aj pre tých, ktorí plánujú rôzne medicínske zákroky. Množstvo britských špecialistov od kožnej chirurgie cez plastickú chirurgiu až po kardiológiu začalo na Malte vykonávať svoje remeslo, ktoré sa teší obrovskému záujmu bohatších ľudí najmä z Ruska či Spojených štátov amerických, ktorí vybrané vyšetrenia či zákroky spoja s príjemnou klímou a pohodlím pri mori.

Prečo majú na kostole zlý čas?

Ak je niečo, čoho má Malta prebytok v pomere na iné štáty, tak sú to zaručene kostoly. Kvôli bohatej náboženskej minulosti je dnes na tomto ostrovom štáte dokopy 359 kostolov, čo len potvrdzuje tamojšie tvrdenia o tom, že na Malte máte kostol takmer na každý deň v roku. Mnohé z nich majú jednu zvláštnosť, a síce, že ukazujú na hodinách zlý čas. Dôvod je prostý, kňazi tým chcú zmiasť diabla, aby nevedel, kedy prebiehajú bohoslužby a nepokúšal tak veriacich.

Koľko stojí Malta?