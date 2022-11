“Zasaďte” si do hlavy túto myšlienku. Ochráni vás pred Alzheimerovou chorobou

Spoločným znakom všetkých ochorení je to, že na ich prevenciu zväčša myslíme až vtedy, keď je už neskoro. Tentokrát to ale môžete urobiť inak. Vedcom sa podarilo dokázať, že ak si do hlavy “zasadíte” túto myšlienku, ochráni vás pre Alzheimerovou chorobou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Viac o tejto zaujímavej štúdii napísal portál Spring.

Zmeňte svoj pohľad na starnutie

Vedcom sa na základe štúdie podarilo dokázať, že ak si do hlavy “zasadíte” pozitívnejšie presvedčenia o starnutí, môže vás to ochrániť pred Alzheimerovou chorobou.

Tieto zistenia vzišli z jednej z najdlhšie trvajúcich štúdií, ktoré sa v USA zaoberali starnutím. Ukázalo sa, že ľudia, ktorí premýšľali o starnutí či starobe negatívne, mali vyššie riziko vzniku tohto ochorenia.

Stres zo staroby nám neprospieva

Viac o tom povedala Dr. Becca Levy, ktorá túto štúdiu viedla: “Veríme, že práve stres spôsobený negatívnymi presvedčeniami o starnutí, ktoré si jednotlivci niekedy osvojujú od spoločnosti, môže viesť k patologickým zmenám mozgu.”

Hoci sú tieto zistenia znepokojujúce, je povzbudzujúce uvedomiť si, že len vďaka zmene myslenia môžeme niečo urobiť preto, aby sme tomuto ochoreniu predišli, resp. ho aspoň oddialili či zmiernili jeho príznaky.

Táto myšlienka ovplyvňuje náš hipokampus

Na základe skenov mozgu sa vedcom podarilo dokázať, že ľudia s negatívnymi presvedčeniami o starnutí mali v mozgu menší hipokampus.

Ukázalo sa tiež, že zmenšenie daného rozsahu u nich prebehlo za 3 roky, zatiaľ čo u ľudí, ktorí o starobe či starnutí premýšľali pozitívne, to trvalo až 9 rokov. Toto je rozhodujúce, nakoľko jedným zo znakov Alzheimerovej choroby je aj zmenšenie hipokampu.

Potvrdili to aj ďalšie štúdie

Toto však nie je prvá a jediná štúdia, ktorá poukázala na toto dôležité zistenie. Viaceré už totiž dokázali, že pocity ľudí zo starnutia ovplyvňujú ich zmyslové i kognitívne funkcie.

Problémom totiž je, že v rámci stereotypov ľudia často premýšľajú nad starobou ako o niečim, čo ich pripraví o sluch i o pamäť — a čím viac pozornosti tomu venujú, tým viac si tieto príznaky doslova “privolajú”.

Skúste teda o starnutí rozmýšľať pozitívnejšie — urobí to obrovskú zmenu.