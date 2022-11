Fotky na sociálnych sieťach toho o vás prezrádzajú viac, než by ste chceli. Na toto si dajte pozor

Možno by ste si povedali, že ide predsa “len o fotku”, opak je však pravdou. Jediná fotografia o vás toho dokáže prezradiť viac, ako hoci aj tisíc slov. Ak na svojich sociálnych sieťach zdieľate niektoré z nasledovných fotografií, možno by ste to mali v niektorých prípadoch prehodnotiť. Vášmu okoliu tým totiž vysielate istý signál.

Psychológiu, ktorá sa skrýva za týmito typmi fotiek, popísal portál The Minds Journal.

Prehnane veľa selfies

Je váš profil doslova preplnený rôznymi selfies? Pozor, na druhých kvôli tomu môžete pôsobiť narcisticky či sebecky. Je to totiž znakom toho, že neustále hľadáte nejaké externé potvrdenie a schválenie, aby ste si zvýšili vašu sebaúctu.

Nadmerné používanie filtrov

Dokázali by ste nejakú svoju fotku publikovať bez toho, aby ste ju predtým okorenili nejakým skrášľovacím filtrom? Ak nie, poukazuje to na vašu neistotu a nespokojnosť so svojím vzhľadom.

Priveľa makeupu

V prípade, že sa líčením neživíte, to vo vašich sledovateľoch či priateľoch taktiež nezanechá dobrý dojem. V tomto prípade platí presne to isté, čo bolo uvedené v predchádzajúcom bode.

Časté pridávanie fotiek s priateľmi

Ak nejakú pridáte občas, samozrejme na tom nie je nič zlé. Ak ale takéto fotky pridávate pravidelne a často, môže to poukazovať na to, že v tichosti bojujete nie so samotou, ale s osamelosťou. Druhým preto chcete ukázať, aký bohatý váš sociálny život je, vo svojom vnútri ale trpíte.

Selfie z posilňovne

Každý z nás má minimálne jedného kamaráta, ktorý sa riadi pravidlom, že keď z posilňovne nepridá fotku fotenú o zrkadlo, ako by tam ani nebol. Psychológia však hovorí, že excesívne pridávanie takýchto fotiek poukazuje na to, že sa vám nedostáva dostatok pozornosti, a tiež že v živote vám niečo chýba, a tak sa to snažíte týmto spôsobom kompenzovať.

Polonahé fotky

Toto sa vôbec netýka len žien, ale aj mnohých mužov. Ak na svoje sociálne siete pridávate až príliš odhaľujúce fotky, znamená to, že doslova prosíte o pozornosť, ktorej sa vám nikde inde (napr. v rodine, v práci či vo vzťahu) nedostáva.

Priveľa vzťahových fotiek

Rovnako ako pri všetkom — ak ich pridávate v zdravej miere, nie je na tom vôbec nič zlé. Ak je však fotiek priveľa, je to jasný dôkaz toho, že ostatným len chcete ukázať, ako veľmi je váš vzťah v poriadku — aj keď v skutočnosti nie je, a pociťujete v ňom veľkú neistotu.

Každodenné pridávanie fotiek jedla

Pokiaľ nepracujete ako výživový poradca, takéto správanie je nielen zvláštne, ale pre vás aj veľmi nebezpečné. V mnohých prípadoch totiž ide o signál poruchy príjmu potravy alebo toho, že s jedlom máte veľmi nezdravý vzťah hraničiaci s posadnutosťou.

Žiadne fotky

Ak by ste si prešli zoznam ľudí, s ktorými sa priatelíte alebo ich sledujete zistili by ste, že niektorí z nich nič nepridali už celé mesiace, možno roky. Takíto ľudia zväčša hovoria, že “sociálne siete nepoužívajú”, opak je však pravdou. Keby ich nepoužívali, predsa tam nie sú. Ide však o osoby, ktoré majú potrebu v tichosti každého sledovať, aby mali o čom klebetiť.