Vzťah potrebujú za každú cenu. Tieto 4 astrologické znamenia jednoducho nedokážu byť single

Ľudia sa delia na dve skupiny. Jedna je úplne v poriadku s tým, že by mali byť single — a to aj keď by to malo trvať niekoľko rokov. Radšej si počkajú, ako keby mali poľavovať zo svojich nárokov. Potom sú tu ale ľudia, ktorí single jednoducho nebudú za žiadnu cenu — a spravia preto čokoľvek.

O ktoré znamenia ide, popísal portál Collective.

Rak

Raci túžia po tom, aby sa mohli so svojou spriaznenou dušou usadiť čo najskôr. Ich túžba po takomto živote je ale taká veľká, že toho pravého/tú pravú vidia v každom, ku komu niečo začínajú cítiť. Ak im to s niekým nevyjde, nepotrvá to dlho a nájdu si novú “obeť”, do ktorej by mohli vkladať svoje nádeje. Rak je ale veľmi stabilným partnerom a ak natrafí na tú skutočnú lásku, nikdy ju neopustí.

Lev

Každý Lev miluje, keď je pozornosť upriamená práve naňho. O čom sa už ale hovorí menej je to, že vo svojom vnútri sú to veľmi romanticky založení ľudia, ktorí túžia po tom, aby pre seba našli tú správnu osobu. Odmietnutie často neberú ako odpoveď a nenechajú sa odradiť len tak hocičím. Títo ľudia ale nie sú väčšinou neustále v nejakom vzťahu preto, že by ho nejak zúfalo vyhľadávali ale preto, že je im jednoducho ťažké odolať.

Blíženci

Blíženci sú veľmi spoločenskí — radi chodia medzi ľudí a radi sa zabávajú. Je to ale často aj preto, že jednoducho nedokážu byť sami so svojimi vlastnými myšlienkami. Vo vzťahoch ale bývajú dosť nestáli, nakoľko neustále radi skúšajú niečo nové. Majú totiž veľmi zvláštnu metódu na to, ako zistiť, kto je ten pravý/tá pravá — musia vyskúšať každého.

Váhy

Toto znamenie je priam posadnuté myšlienkou lásky. Ide o romantikov, ktorí sa snažia nájsť niečo krásne v každom, koho stretnú. Na svojich ex partnerov síce nezabúdajú, no z rozchodov sa dostávajú veľmi ľahko a rýchlo. Nikdy nie sú single dlho — nedokážu jednoducho zastaviť to, že neustále sa zamilujú do niekoho nového.