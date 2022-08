Toto sú 3 spôsoby, akými bude vaše srdce počas vášho života zlomené

Tak ako je iná každá láska, tak je iné aj každé zlomené srdce. Väčšina ľudí zažije všetky tieto tri typy bolesti, a je len na každom z nás, ako sa s tým vysporiadame — či dovolíte, aby vás tieto skúsenosti odrádzali od ďalšieho vzťahu, alebo naopak, či ich vezmete ako súčasť vašej cesty za skutočnou láskou.

Tri spôsoby, akými bude vaše srdce počas vášho života zlomené, popísal portál Collective.

#1 Osoba “čo keby”

Ide o zlomené srdce, ktoré budete mať/ste mali zo vzťahu, ktorý ani nikdy neexistoval. Išlo len o niekoho, kto vám síce bol veľmi blízky, avšak nestretli ste sa v tom správnom čase. Dlho ste sa tým trápili a premýšľali nad tým, “čo keby” a aké by to bolo, keby tento vzťah vyšiel. To sa ale nikdy nestalo a už ani nestane.

#2 Takmer-vzťah

Zažil ho asi takmer každý z nás. Ide o “vzťah”, ktorý síce teoreticky existoval, no veľmi dobre ste vedeli, že od plnohodnotného vzťahu má na míle ďaleko. Bolo v ňom prítomných veľa sklamaní, falošných nádejí a nedodržaných sľubov. Tento vzťah nebol nikdy oficiálny, takmer nikto o ňom nemohol vedieť, a tak pri sebe ani nebudete mať nikoho, kto by vám pomohol prekonať tú obrovskú bolesť, ktorá vám po ňom ostane.

#3 Veľká láska, ktorej osudom nebolo vydržať

Posledné obrovské sklamanie vás čaká pri osobe, s ktorou vám to jednoducho nebolo súdené. Váš vzťah bol búrlivý a nežný, krásny, ale bolestivý. Vaša chémia bola nepopierateľná. Táto osoba uvidela to najlepšie i najhoršie z vás a spravila z vás lepšieho človeka. Najdôležitejšie ale je, že vás naučila milovať tou pravou, bezpodmienečnou láskou. Ukázala vám však aj to, čo láska nie je.

Možno vás to rozobralo na tisíce kúskov, no táto osoba vám dala niečo veľmi vzácne. Dostali ste dar zažiť túto lásku s niekým iným — s niekým, s kým to bude fungovať. Len musíte najprv nájsť odvahu na uzdravenie.