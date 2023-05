Únava či migrény. Týmito znameniami vám dá vaše telo najavo, že je čas zmeniť zamestnanie

Často si myslíme, že nás naše telo varuje len pred fyzickými nebezpečenstvami alebo chorobami. Avšak naše telo nám vie dať najavo aj to, že nie sme šťastní vo našej práci, a že by sme mali uvažovať o zmene zamestnania. Tieto signály sa môžu objaviť vo forme stresu, únavy, frustrácie alebo dokonca psychosomatických príznakov.

Článok pokračuje pod videom ↓

V tomto článku si spoločne prejdeme niektoré zo znamení, ktoré by ste nemali ignorovať.

Neustála únava a vyčerpanosť

Ak sa cítite neustále unavení a vyčerpaní, a to napriek dostatočnému odpočinku a spánku, môže to byť signálom vášho tela, že práca vám už neposkytuje dostatok radosti. Stále snívate o dovolenke alebo o víkendoch? Je možné, že práve vaša práca je tým hlavným dôvodom vašej únavy.

Nedostatok motivácie

Pokiaľ sa ráno prebúdzate s pocitom ťažkosti pri myšlienke na prácu a nedokážete nájsť motiváciu pre svoje každodenné úlohy, môže to byť ďalší signál, že je čas zmeniť zamestnanie. Ak ste stratili vášeň a záujem o prácu, ktorú ste kedysi milovali, je možné, že už nie ste na správnom mieste.

Zvýšený stres a nervozita

Stres je neoddeliteľnou súčasťou života a občas ho pociťujeme aj v práci. Avšak ak sa stres stane vaším „spoločníkom na každý deň“ a cítite sa neustále napätí a nervózni, je pravdepodobne čas zamyslieť sa nad zmenou. Neustály stres nielenže negatívne ovplyvňuje vaše psychické zdravie, ale aj to fyzické – môže spôsobiť bolesti hlavy, svalové napätie či tráviace problémy.

Psychosomatické príznaky

Vaše telo si vie veľmi dobre uvedomiť, keď niečo nie je v poriadku. Ak začnete pociťovať nevysvetliteľné bolesti alebo iné príznaky bez jasnej príčiny (napríklad bolesti chrbta, migrény alebo tráviace problémy), môže to byť signálom, že vaša práca vám spôsobuje veľký stres a nie ste v nej šťastní.

Nespokojnosť so sebou samým

Ak si začnete často klásť otázky ako „Čo robím so svojím životom?“ alebo „Je toto naozaj to, čo chcem robiť?“, je možné, že vaša práca už nezodpovedá vašim hodnotám a túžbam. Ak sa cítite nespokojní so sebou samým kvôli tomu, čo robíte, je čas zamyslieť sa nad zmenou zamestnania.