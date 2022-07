Týchto 7 vecí pochopia iba ľudia, ktorí sú emocionálne vyčerpaní, no nechcú si to priznať

Nie je naozaj nič zlé na tom, že čelíte emocionálnemu vyčerpaniu, ak toho na vás bolo v posledom období priveľa. Veľakrát ale dokážeme samých seba presvedčiť o tom, že toho musíme zvládať niekoľkonásobne viac, než je pre človeka prirodzené. A tak si niekedy radšej pred našou emocionálnou únavou zakrývame oči.

Portál Thought Catalog preto popísal 7 vecí, ktoré pochopia iba ľudia, ktorí si presne týmto momentálne prechádzajú.

#1 Valcujú vás každodenné emócie

Keď vás dokážu absolútne rozhodiť už aj absolútne maličkosti, nejde o to, že by ste boli precitlivení, ale jednoducho ste dosiahli svoj bod zlomu. Pozrite sa do svojho vnútra a nájdite odvahu uvidieť to, čo sa tam v skutočnosti ukrýva.

#2 Ste precitlivený

Ďalším znakom nadmerného emocionálneho vyčerpania môže byť aj to, že čokoľvek vás dokáže nielen vytočiť, ale aj rozplakať. Sami však veľmi dobre viete, že predtým ste tento problém nemali.

#3 Cítite pocit porážky

Začínate mať pocit, akoby ďalej nič nemalo zmysel a pociťujete beznádej. Môže to byť ale aj tak, že v skutočnosti vôbec nie ste v beznádejnej situácii, ale len vaše telo sa vám snaží povedať, že jednoducho už stačilo.

#4 Nemáte žiadnu energiu

Niekedy ste s tým nemali problém, no v poslednom období cítite, že výzvou je pre vás aj vstať ráno z postele alebo dať si sprchu. Niekedy to môže pôsobiť tak, že unavené je vaše telo, pravdou ale je, že je to vaša myseľ.

#5 Všetko sa vás dotkne

Všetko, čo vám ľudia povedia, zrazu beriete ako neopodstatnenú kritiku alebo ako “provokovanie”. Dostávate sa tak s nimi do zbytočných konfliktov, čo celú situáciu ešte viac zhoršuje.

#6 O svojich problémoch nehovoríte

Odmietate si priznať, že niečo vás až takto položilo, a tak radšej predstierate, že ste vlastne úplne v poriadku. Nezabúdajte ale na to, že niekdy pomáha už len zo všetkého sa poriadne vyrozprávať.

#7 Túžite po zmene

Niekde vo svojom vnútri cítite, že to nie je v poriadku a veľmi túžite po zmene. Nemáte ale, žiaľ, energiu na to, aby ste pre ňu čokoľvek spravili.