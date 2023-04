Trauma vás zloží na kolená. Tu je 6 tipov, ako ísť aj po tej najnáročnejšej udalosti ďalej

Trauma je ako zlomenina kosti. Keď si zlomíte nohu, potrebujete čas na to, aby sa zahojila. Potrebujete správne nástroje a podporu, aby ste mohli opäť chodiť. A aj keď sa zlomenina zahojí, môže vás to stále občas bolieť alebo obmedzovať vo vašich aktivitách. Rovnako ako pri fyzickom zranení, aj pri traume potrebujete čas, podporu a správne nástroje na to, aby ste sa mohli vrátiť k plnohodnotnému životu.

Prírodná katastrofa, nehoda, rozvod, úmrtie blízkej osoby, náhla strata práce… Aj tieto udalosti môžu spôsobiť silné emocionálne reakcie a vytvoriť trvalé spomienky, ktoré vás budú prenasledovať dlhé roky. Ako teda prekonať traumu a naučiť sa žiť plnohodnotný život aj po takýchto traumatických skúsenostiach?

1. Prijmite svoju traumu

Prvým krokom je uznať, že ste zažili niečo traumatické. Mnoho ľudí sa snaží potlačiť svoje pocity a spomienky, čo môže viesť k ešte väčším problémom. Je dôležité si uvedomiť, že vaše pocity sú oprávnené, a že je normálne cítiť smútok, hnev, strach alebo iné emócie.

2. Hovorte o svojich skúsenostiach

Zdieľanie svojich pocitov a skúseností s inými môže byť veľmi terapeutické. Nájdite si niekoho, komu dôverujete – priateľa, rodinného príslušníka alebo odborníka – a otvorene sa s ním porozprávajte o tom, čo ste zažili. Týmto spôsobom môžete začať spracovávať svoje pocity a získať nový uhol pohľadu na svoju situáciu.

3. Vyhľadajte odbornú pomoc

Ak máte pocit, že sami nedokážete zvládnuť svoje pocity a traumu, neváhajte vyhľadať odbornú pomoc. Psychológ alebo psychoterapeut vám môžu poskytnúť podporu a nástroje na to, ako sa vyrovnať so svojimi emóciami a prekonať traumu.

4. Naučte sa relaxačné techniky

Trauma môže spôsobiť, že sa budete cítiť neustále napätí a úzkostliví. Preto je dôležité naučiť sa techniky, ktoré vám pomôžu uvoľniť sa a zvládnuť stres. Meditácia, joga, dýchanie alebo iné relaxačné cvičenia môžu byť veľmi účinné pri znižovaní úzkosti a napätia.

5. Nájdite si nové záujmy a aktivity

Trauma môže spôsobiť, že sa budete cítiť izolovaný a odrezaný od ostatných ľudí. Je dôležité nájsť si nové záujmy a aktivity, ktoré vás potešia a pomôžu vám nadviazať nové sociálne kontakty. To vám môže pomôcť prekonať pocit osamelosti a izolácie.

6. Pracujte na svojom sebavedomí

Trauma môže vážne narušiť vaše sebavedomie a sebahodnotenie. Pracujte na tom, aby ste si znovu vybudovali svoje sebavedomie tým, že si stanovíte realistické ciele a oslavujete svoje úspechy. Pamätajte na to, že ste silný človek, ktorý dokázal prekonať veľké prekážky.

7. Buďte trpezliví

Prekonanie traumy je dlhodobý proces a nemali by ste očakávať, že sa všetko zmení cez noc. Buďte trpezlivý a dajte si čas na to, aby ste sa mohli uzdraviť. Pamätajte na to, že každý malý krok vpred je úspech, a že s časom sa budete cítiť lepšie.

Nebojte sa požiadať o pomoc a veriť v seba – vy ste silnejší, ako si myslíte.