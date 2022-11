Trápi vás nočné jedenie? Pozor, na našu psychiku má veľmi negatívny dopad

To, že nočné jedenie je problémom, vás zrejme neprekvapuje. Problémom je ale tiež to, že niekedy to nie je len o disciplíne — niektorí ľudia napríklad pracujú aj v noci, a tak jednoducho nemajú na výber. Vedcom sa však podarilo zistiť, že jedenie v noci má negatívny dopad na našu psychiku.

Viac o tejto štúdii napísal portál Spring.

Vedci v rámci nej nasimulovali podmienky na nočnú prácu a následne testovali, ako rôzne stravovacie režimy ovplyvňujú náladu ľudí.

Nočné jedenie môže byť príčinou depresie

Výsledky výskumu znepokojivo poukázali na to, že nočné jedenie zvyšuje riziko vzniku úzkosti i depresie. Vedcom sa tak podarilo dokázať, že naše fyzické i psychické zdravie ovplyvňuje nielen to, čo jeme, ale aj kedy jeme.

U ľudí, ktorí jedli v noci, boli symptómy depresie častejšie až o 26 % a symptómy úzkosti o 16 %. Profesor Frank A. J. L. Scheer, spoluautor štúdie, povedal: „Naše zistenia poskytujú dôkazy o dôležitosti načasovania príjmu potravy ako novej stratégie na potenciálne minimalizovanie zraniteľnosti nálady.”

Denné vs. nočné jedenie

Vedci v rámci tejto štúdie skúmali, ako stravovací režim ovplyvňuje náladu jednotlivých respondentov. V súvislosti s vyššie uvedenými výsledkami preto nie je žiadnym prekvapením, že ľudia pracujúci na smeny majú až o 40 % vyššie riziko vzniku depresie.

Dr. Sarah L. Chellappa, spoluautorka štúdie, však hovorí, že ich zistenia môžu mnohí ľudia využiť vo svoj prospech, a svoj stravovací režim si “prestaviť” — aj keď pracujú v noci. Pocítia to na svojej lepšej nálade, čo môže následne viesť k zníženiu rizika vzniku depresie či úzkosti.