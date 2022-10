Toto je psychologické vysvetlenie toho, prečo sa tí najhorší ľudia NIKDY neospravedlňujú

Povedať prepáč nestojí nič, napriek tomu s tým má ale množstvo ľudí problém. Prečo je to ale tak a prečo, paradoxne, platí, že toto slovo nikdy nepovedia ľudia, ktorí ubližujú najviac? Má to svoje vysvetlenie.

Bližšie to popísal portál Your Tango, ktorý hovorí o tom, že tí najhorší ľudia sa nám nikdy neospravedlnia, a to aj napriek tomu, že vidia zlo, ktoré nám napáchali. Aj keď týmto ľuďom na rovinu poviete, že vás zranili, ich odpoveďou bude buď to, že ste si to zaslúžili, alebo si nájdu minimálne tisíc argumentov, ktorými svoje správanie ospravedlniť.

Zamýšľali ste sa ale niekedy nad tým, prečo to tak je? Ak nie, poďme sa na to pozrieť spoločne. Tento “fenomén” má totiž jedno zaujímavé psychologické vysvetlenie.

Najjednoduchším spôsobom, ako tento dôvod opísať je povedať, že nikto si o sebe nechce myslieť, že je zlý človek. Každý človek je vo svojej vlastnej mysli “hrdinom”, ktorý zvláda život tak dobre, ako to je len možné.

Zatiaľčo normálni ľudia si ale dokážu priznať, že z času na čas zlyhajú, ľudia, ktorí sú stelesnením zla – teda napríklad narcisti, manipulátori, sociopati a podobne, to nedokážu. Ich ego by to jednoducho nezvládlo a ich sebaobraz by neuveriteľne utrpel.

Navyše, priznanie si chyby by nepovažovali len za zlyhanie, ale aj za vzdanie sa kontroly, čo by už naozaj nikdy nepredýchali.

To, čo vidíme, keď títo ľudia odmietajú povedať “prepáč” je teda akýsi konflikt medzi ich poruchou osobnosti a potrebou ovládať a zneužívať druhých. Práve preto budú predstierať, že sa vlastne nič nestalo – v nádeji, že vás prinútia uveriť tomu. Najväčším paradoxom ale je, že sú schopní uveriť aj svojim vlastným klamstvám.

Úprimného (a zrejme ani žiadneho iného) ospravedlnenia sa od takýchto ľudí nikdy nedočkáte. Aj keď vedia, že niečo pokazili, nikdy to pred vami nepriznajú a je preto len na vás, aby ste od takýchto emocionálnych tyranov odišli čim skôr.