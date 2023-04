Toto je 7 prekvapivých znamení, že váš život je oveľa lepší než si myslíte

Doba, v ktorej žijeme, nie je ľahká a síce je to zvláštne, no množstvo ľudí prežíva v posledných mesiacoch veľmi ťažké obdobie – naraz. V takýchto dňoch je síce veľmi náročné myslieť na niečo pozitívne, no možno vám s tým pomôžu nasledovné riadky.

Portál Thought Catalog totiž popísal 7 znamení, že váš život je oveľa lepší než si práve myslíte – a stále sa v ňom dajú nájsť veci, za ktoré sa môžete každé ráno či každý večer poďakovať.

#1 Na tento mesiac máte zaplatené všetky účty. Máte kde bývať, máte zaplatené základné poplatky na chod vašej domácnosti a máte čo jesť. Väčšine ľudí to totiž príde ako samozrejmosť, v skutočnosti ale ide o veľkú vec.

#2 Zamýšľate sa nad svojím životom. Áno, teraz vám to príde ako niečo, čo vás zaťažuje a spôsobuje vám to negatívne pocity. Pozrite sa nato ale tak, že väčšina ľudí myslí spôsobom: “Takto to má byť, nemá zmysel s tým bojovať”, a prijmú všetky svoje životné prehry. To, že premýšľate nad tým, ako sa mať lepšie, je práveže skvelé znamenie.

#3 Môžete spraviť niečo, čo vám spraví radosť. Aj keď by to malo byť len sedieť na svojej posteli, pozerať Netflix a jesť pritom vaše obľúbené jedlo – máte na to časové i finančné možnosti. Aj to je viac, než sa na prvý pohľad zdá.

#4 Máte vo svojom živote aspoň jednu osobu, ktorá by vám v tom najhoršom pomohla. Možno spolu nie ste v kontakte každý jeden deň, možno vás niečo dočasne rozdelilo. Viete ale, že ak by ste čokoľvek potrebovali a ozvete sa jej, bez váhania vám pomôže.

#5 Nie ste rovnakou osobou, akou ste boli pred rokom. Nestagnujete. Posúvate sa. A aj keď sa vám možno práve zdá, že sa posúvate smerom dozadu, príde deň, kedy do seba všetko zapadne a všetko dostane zmysel. Vtedy uvidíte, že aj ten zdanlivý krok späť bol obrovským krokom vpred.

#6 Všetko, čím ste si doteraz prešli, ste zvládli. A ľahké lekcie to teda neboli. Stále ste ale tu a stojíte na rovných nohách. To je pre vás pripomienkou, že zvládnete aj toto – nech si práve prechádzate čímkoľvek.

#7 Pracujete na svojich cieľoch. Áno, možno sa v poslednom období musíte viac premáhať a možno vám už niektoré veci nespôsobujú takú radosť ako predtým, no stále sa dokážete premôcť a stále na sebe pracujete.