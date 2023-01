Toto je 7 drsných právd, ktoré z vás spravia silnejšieho človeka

Tieto drsné pravdy majú niečo spoločné. Prijať ich je síce náročné, no keď sa vám to podarí, môžu vás oslobodiť, a posunúť vás v živote ďalej. Všetko, čo musíte spraviť, je dopriať si nejaký čas na ich premyslenie alebo prijatie. Naozaj to stojí za to.

Popísal ich portál Thought Catalog.

#1 Nikto nie je príliš zaneprázdnený na to, aby vám neodpovedal

Ak vám niekto povedal, že sa vám neozýva, pretože nemá čas, žiaľ – klamal vám. Kto chce, ten si na dôležité veci čas VŽDY nájde. Ak vás teda niekto ignoruje, pravda je taká, že preňho len nie ste dôležitou osobou.

#2 Každý robí to najlepšie, čo vie

Keď sa k vám niekto nezachoval pekne, prijať túto životnú pravdu je veľmi náročné, no skutočnosť je naozaj taká, že každý robí vždy to najlepšie, čo vie. Áno, pri niektorých ľuďoch sa nám to zdá byť prekliate málo, no verte či nie, aj oni sa snažia. Skúste sa na to pozrieť takýmto pohľadom, a možno pre nich budete mať viac pochopenia.

#3 Vždy tu bude niekto, kto vás nebude mať rád

Je absolútne nemožné správať sa tak, aby vás mal rád úplne každý. To jednoducho nejde. Vždy tu bude niekto, komu sa na vás niečo nebude páčiť, alebo vás dokonca nebude mať vôbec rád. To je však úplne v poriadku, a inak to nikdy nebude. Takisto nemáte radi každého jedného človeka – je to jednoducho nemožné.

#4 Svet nám nič nie je dlžný

Veľakrát si povieme, že za to všetko, čo robíme, by sme si zaslúžili viac – či už ide o lásku, o prácu či o rodinné vzťahy. Pravda je však taká, že svet nikomu z nás nič nedlhuje. To, po čom naozaj túžime, si jednoducho musíme vybojovať sami.

#5 Musíte sa vzdať všetkých výhovoriek

Každý z nás už niekedy povedal, že na niečo nemá čas, silu, peniaze, energiu alebo čokoľvek iné. Drsnou pravdou ale je, že výhovorky sa hľadajú oveľa ľahšie ako spôsoby, ako si plniť svoje sny. No ak si ich chcete splniť čo najviac, na výhovorky budete musieť zabudnúť. Na všetky.

#6 Slová sú veľakrát zbytočné

Ak sa viete pekne vyjadrovať slovami, je to skvelé, a môže vám to veľakrát pomôcť. Vo svete to ale funguje tak, že slová sú bez príslušných činov absolútne zbytočné. Ak teda chcete dokázať, že viete, čo od života chcete, nerozprávajte, ale konajte.

#7 Nikto vás nezachráni

Veľakrát si myslíme, že mať vo svojom živote niekoho, na koho sa dá spoľahnúť, by nás zachránilo. Zachrániť vás však môže vždy len jediná osoba – vy sami. Nikoho viac k tomu nepotrebujete.