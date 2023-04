Toto je 5 varovných signálov, že ste vo vzťahu s niekým, kto nemá ani štipku empatie

Empatia je schopnosť vcítiť sa do pocitov a emocionálneho stavu druhého človeka. Je to základný stavebný kameň pre zdravé a harmonické vzťahy. No čo ak ste vo vzťahu s niekým, kto nemá ani štipku empatie? Ako môžete rozpoznať, že váš partner má tento problém?

Článok pokračuje pod videom ↓

V tomto článku sa pozrieme na päť varovných signálov, ktoré by vám mali dať najavo, že váš partner nemá empatiu.

Ignoruje alebo znevažuje vaše pocity

Jedným zo základných prejavov empatie je schopnosť počúvať a reagovať na pocity druhého človeka. Ak váš partner ignoruje alebo znevažuje vaše pocity, je to jasný signál, že mu chýba empatia. Môže sa to prejavovať rôznymi spôsobmi – napríklad nevenuje pozornosť tomu, ako sa cítite, keď sa s ním o niečom rozprávate, alebo vás obviňuje z toho, že ste príliš citliví alebo emocionálni.

Nevie sa ospravedlniť

Ľudia, ktorí majú empatiu, sú schopní uvedomiť si, keď urobili chybu a ospravedlniť sa za to. Ak váš partner nikdy nevie priznať svoju chybu a ospravedlniť sa, môže to byť znakom, že mu chýba empatia. Miesto toho môže obviňovať za svoje správanie vás alebo okolnosti a nedokáže pochopiť, ako jeho činy ovplyvňujú vaše pocity.

Nedokáže prejaviť súcit

Súcit je schopnosť zdieľať bolesť druhého človeka a ponúknuť útechu a podporu. Ak váš partner nedokáže prejaviť súcit voči vám alebo iným ľuďom, je to ďalší signál, že mu chýba empatia. Môže sa to prejavovať napríklad tým, že vás neobjíme alebo nepovzbudí, keď sa cítite zle, alebo nevie prejaviť súcit voči iným ľuďom v náročných situáciách.

Je sebestredný a egoistický

Ľudia bez empatie majú tendenciu byť sebestrední a egoistickí, pretože im chýba schopnosť vcítiť sa do potrieb a pocitov druhých. Ak váš partner neustále uprednostňuje svoje potreby pred vašimi a nevie sa prispôsobiť alebo pristúpiť na kompromis, môže to byť znakom, že mu chýba empatia. Môže sa to prejavovať napríklad tým, že vás zanedbáva, keď potrebujete pomoc alebo podporu, alebo vás núti robiť veci, ktoré sú pre neho pohodlné, aj keď vám to spôsobuje nepohodlie.

Nemá záujem o vaše myšlienky a názory

Empatickí ľudia majú záujem o myšlienky a názory druhých a dokážu ich rešpektovať, aj keď sa nimi neriadi. Ak váš partner nemá záujem o to, čo si myslíte alebo čo vás zaujíma, a nedokáže rešpektovať vaše názory, je to ďalší signál, že mu chýba empatia. Môže sa to prejavovať napríklad tým, že vás preruší alebo zosmiešni vaše názory, keď sa s ním rozprávate.

Ak ste vo vzťahu s niekým, kto robí tieto veci, je dôležité si uvedomiť, že nedostatok empatie môže mať vážne následky pre váš vzťah. Bez empatie sa cítime byť nepochopení, čo môže viesť k frustrácii a konfliktom. Je dôležité otvorene komunikovať o svojich pocitoch a potrebách a zvážiť, či je tento vzťah pre vás zdravý a šťastný.