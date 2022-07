Ste si so svojím partnerom súdení? Tu je 10 dôkazov toho, že áno

Ste so svojím vzťahom konečne spokojní? Máte pocit, že ste po rokoch našli to, čo ste hľadali vlastne po celý život? Ak áno, je možné, že ste si svojím partnerom súdení, a že ste našli lásku vášho života. Či je to tak zistíte aj podľa týchto 10 znamení.

Popísal ich portál Learning Mind.

#1 Necítite sa trápne, ani keď ste spolu ticho. Práve naopak, dokonca aj ticho je medzi vami veľavravné.

#2 Pred svojou polovičkou ste sami sebou. Ide o človeka, ktorý vás pozná naozaj dokonale a nemusíte sa pred ním/pred ňou vôbec na nič hrať.

#3 Keď sa dotknete, máte zimomriavky. Bez ohľadu na to, či ste spolu mesiac alebo 10 rokov, stále vás fyzicky veľmi priťahuje a chémia medzi vami je nepopierateľná.

#4 Nie ste len partnermi, ale aj najlepšími priateľmi. Je to človek, ktorému dôverujete na 100 % a prvá osoba, ktorej chcete hneď všetko povedať – nech sa stane čokoľvek.

#5 Keď ste spolu, čas plynie neuveriteľne rýchlo. Celé dni vám prejdú mihnutím oka a zdá sa vám, akoby prešlo len pár hodín.

#6 Vaša reč tela prezrádza vaše pocity. Keď ste spolu, udržiavate intenzívny očný kontakt a navzájom zrkadlíte svoje pohyby bez toho, aby ste si to uvedomovali. Jasným znamením fyzickej príťažlivosti je aj rozšírenie očných zreničiek.

#7 Keď ste spolu, okolitý svet akoby neexistoval. Sústredíte sa len jeden na druhého a v týchto chvíľach neexistuje nič, čo by pre vás bolo dôležitejšie.

#8 Cítite, že ste prepojení nielen fyzicky a mentálne, ale dokonca aj spirituálne – teda na tej najhlbšej možnej úrovni.

#9 Už od začiatku ste sa spolu cítili veľmi komfortne a nerobilo vám problém preberať témy, ktorých sa boja aj páry, ktoré sú spolu už dlho.

#10 Chápete sa – za každých okolností. Nech sa deje čokoľvek, máte jeden pre druhého porozumenie a vždy dokážete jeden druhého podporiť.