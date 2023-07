Prečo ste stále single? Týchto 8 psychologických dôvodov vás možno prekvapí

Kým niektorým ľuďom tento status vyhovuje a žijú v zmysle hesla „čo má prísť, príde“, iní vidia zmysel života v láskyplnom vzťahu. Ak však ten dlhšie neprichádza, začnú sa zamýšľať nad tým, či majú jednoducho smolu alebo je chyba v nich.

Článok pokračuje pod videom ↓

Takmer denne na nás vyskakujú rôzne čísla a štatistiky, ktoré prezrádzajú čo-to o aktuálnych trendoch vo vzťahovej oblasti. Čo na to však psychológia? V čom by ste mali hľadať možné dôvody toho, že ste stále single? Niektoré z nich popisuje portál Learning Mind.

1. Ste introvert a vyhýbate sa spoločnosti

Stretnutie s novými ľuďmi je pre vás skôr postrachom, než radosťou. Máte svoj uzavretý okruh blízkych priateľov, ktorý sa vám vôbec nechce opustiť. Ak sa radíte medzi introvertov, tento pocit je úplne normálny. Ak však aspoň občas nevyjdete zo svojej komfortnej zóny, len ťažko spoznáte niekoho, s kým si vytvoríte partnerský vzťah.

2. Trestáte sa za chyby z predchádzajúcich vzťahov

Aj bývalé vzťahy vás toho dokážu veľa naučiť. Ak máte pocit, že ste sa k bývalému partnerovi nezachovali férovo alebo ste sa rozišli nie príliš kamarátsky, skúste sa z toho poučiť. Sebareflexia je určite namieste. Ak si však sami nedokážete odpustiť a cítite sa nie dosť dobrí pre budovanie nového vzťahu, potenciálny partner môže túto vašu neistotu rýchlo vycítiť.

3. Randenie je pre vás veľkou neznámou

Obdobie strednej či vysokej školy je už tak nejako spájané s väčšou socializáciou, spoznávaním nových ľudí, a teda aj vyhliadkami na stretnutie s láskou. Samozrejme, nie je to povinnosť, a aj vy môžete patriť medzi tých, ktorí týmito obdobiami preplávali bez akýchkoľvek väčších randení.

Teraz ste starší, a chyby, ktoré ste si mohli dovoliť v mladšom veku, vám už nemusia byť natoľko tolerované. V každom prípade je dôležité, aby ste ostali sami sebou a správali sa čo najprirodzenejšie. Ostatné už príde samo.

4. Máte strach zo záväzkov

Ak ste ešte nemali vážny vzťah alebo ste už veľmi dlho single, vpustiť niekoho do svojho života môže byť pre vás náročnejšie. Zvyknete si na svoju pohodlnú rutinu, užívate si slobodu a dostatok času na všetko, čo vás baví. Z toho dôvodu, predstava akejkoľvek, čo i len malej zmeny, môže na vás pôsobiť priam desivo.

Alebo len jednoducho nemáte chuť robiť kompromisy a usilovať sa o postupné budovanie vzťahu. Ak máte každý ústupok považovať za obetu, pravdepodobne na vážny vzťah ešte nie ste skutočne pripravení.

5. Ťažko čítate reč tela

Niektorí ľudia zvyknú hovoriť, že nemajú vešteckú guľu, a ak od nich niečo chcete, musíte im to povedať priamo a bez okolkov. Kým pre vás môžu byť jemné náznaky záujmu voči druhej osobe jednoznačné a zrejmé, tá to nemusí automaticky vnímať ako snahu o bližšie spojenie alebo flirt.

6. Príliš preberáte a riadite sa predsudkami

Zo zoznamu svojho záujmu ste vopred vyškrtli ženy alebo mužov, ktorí majú určitý typ postavy. Tetovanie vás na druhom automaticky odradí. Musíte sa zhodnúť v názoroch na všetko. Musí milovať zvieratá.

Ak je zoznam vecí, ktoré by vás na druhom iritovali nebezpečne dlhý a zatieni aj veci, ktoré sa vám páčia, v tomto prípade bude pre vás asi istejšie ostať naďalej single. Alebo sa aspoň nad svojimi požiadavkami a predsudkami trochu zamyslieť a uvedomiť si, že nikto nie je dokonalý. Ani vy nie.

7. Zažili ste si toxický vzťah

Čas strávený s manipulátorom, ktorý pravidelne podkopáva vaše sebavedomie a učí vás pocitu menejcennosti, zanechá na duši (takmer) nezmazateľnú stopu. Ak sa vám podarí od neho konečne oslobodiť, začnete si znova užívať život bez obmedzení a postupne budovať stratenú sebadôveru. Toxický vzťah je pre vás skúsenosťou, ku ktorej sa už nikdy nechcete vrátiť. A to vás môže odrádzať od budovania si nového vzťahu.

8. Máte pocit, že váš život je nudný a nemáte čo ponúknuť

Vlastné bývanie alebo auto je zatiaľ v nedohľadne, ste nezamestnaní, prípadne vaša práca predstavuje len východisko z núdze. Žijete s rodičmi a hanbili by ste sa priviesť si k nim svoju novú známosť. Nezabúdajte, sú to len materiálne veci. Zamerajte sa na svoju osobnosť, pozitívne vlastnosti a to, aby sa druhí cítili vo vašej spoločnosti čo najlepšie a najprirodzenejšie.