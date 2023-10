Pozor na ne. 5 maličkostí, ktoré si ženy na mužoch všimnú hneď pri prvom stretnutí

Aj keď si to niektorí nepriznajú, pri stretnutí s inými ľuďmi si o nich vytvoria určitý názor do niekoľkých sekúnd. Preto, ak máte v pláne zapôsobiť, nemáte na to príliš veľa času. Hoci je odmietnutie považované za prirodzenú súčasť zoznamovania, žiadnemu mužovi na sebavedomí príliš nepridá, preto je vhodné zamyslieť sa nad tým, ako ho čo najviac minimalizovať.

Článok pokračuje pod videom ↓

Prvý dojem je niečo, čo sa deje s okamžitou platnosťou. Ak chcete dostať príležitosť ukázať žene váš šarm a zahrnúť ju komplimentmi, musíte si na ňom dať skutočne záležať. Podľa portálu Your Tango je dôležité poznať veci, ktoré si ženy na mužoch všimnú v momente, keď sa ich pohľady stretnú. Ide o maličkosti, ktoré však môžu mať priam magickú moc.

1. Ako sa obliekate

V tomto prípade platí, že najväčším úspechom je vybrať sa zlatou strednou cestou. Ak to so svojím oblečením preženiete, napríklad vyberiete sa v obleku do baru, môžete pôsobiť tak, že sa príliš snažíte a ste nedočkaví. Naopak, ak sa rozhodnete pre nedbalý vzhľad, druhej strane vysielate signál nezrelosti a lenivosti. Môžete začať tým, že kým sa na schôdzku vydáte, narýchlo sa doma pozriete do zrkadla.

2. Vaša úroveň príťažlivosti

Aj keď je pravda, že nie všetky ženy sa nechajú okamžite strhnúť vzhľadom, príťažlivosť je jedna z vecí, ktorej venujú svoju pozornosť. Čo môžete urobiť, aby ste tento bod vylepšili? Usmievať sa. Ľudí totiž vždy viac priťahujú tí, ktorí majú úsmev na tvári, a nie tí, ktorí pôsobia nešťastne a zúfalo.

3. Vaša úroveň sebavedomia

Je dôležité prejaviť určitú dávku sebavedomia, zároveň si dať pozor na to, že medzi sebadôverou a aroganciou je len veľmi tenká hranica. Je v poriadku kráčať so vztýčenou hlavou a dôverovať svojim úsudkom. Ak však máte časté nutkanie postaviť sa pred zrkadlo, prejavovať nadmerný záujem o vlastnú osobu či správať sa ako egocentrik, žena od vás utečie skôr, ako sa dostanete do fázy bližšieho zoznamovania.

4. Ako dobre sa o seba staráte

Vaša hygiena nemusí byť vždy dôležitá pre vás, ale žena, o ktorú sa zaujímate, si určite všimne, či ste sa napríklad oholili, použili dezodorant, alebo v akom stave sú vaše nechty. Nič nepokazíte rýchlou sprchou pred odchodom na stretnutie.

5. Ako vnímate ženské pohlavie

Ženy vedia veľmi rýchlo zistiť, či patríte medzi tzv. mizogýnov, t. j. ľudí, ktorí prechovávajú predsudky voči ženskému pohlaviu. Z vášho správania dokážu vycítiť pohŕdanie, nenávisť, uprednostňovanie mužského pohlavia, či dokonca odpor. Ak by ste mali napríklad na stretnutí potrebu pochváliť sa zostavou vašich skvelých mužských kamarátov, ktorí vás vo všetkom povzbudzujú a sú vaším druhým „ja“, pravdepodobne si veľmi neškrtnete.

Nemajte však obavy. Vo všeobecnosti platí, že získať záujem ženy nie je až také náročné, ako by sa mohlo zdať. Buďte autentickí a uvedomte si, že aj ženy sú ľudské bytosti, ktoré si zaslúžia rovnaký rešpekt, aký očakávate aj vy.