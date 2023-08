Patríte k nim aj vy? Toto sú podľa astrológov najinteligentnejšie znamenia zverokruhu

Či už ste autoritatívny Baran alebo starostlivý Rak, každé znamenie zverokruhu má svoje silné stránky. Hviezdy môžu predpovedať takmer všetko, od schopnosti prejavovať svoje emócie až po vaše zdravie. Ale pokiaľ ide o inteligenciu, ktoré znamenie zverokruhu najviac vyniká spomedzi ostatných?

Astrológovia majú jednoznačnú odpoveď. Ako sa uvádza na portáli Readerˊs Digest, medzi znamenia, ktoré sú najmúdrejšie, patria Vodnár a Škorpión. Každé však z odlišných dôvodov. Ľudia narodení v znamení Vodnára majú najvyššiu úroveň analytickej inteligencie, ktorá sa meria kognitívnymi schopnosťami a IQ. Škorpióni sú zase veľmi vnímaví a najlepšie vedia realisticky posúdiť a pochopiť svet ako celok.

Každé znamenie je jedinečné

To však ešte neznamená, že ostatné znamenia veľa múdrosti nepobrali. Každé jedno je inteligentné svojím vlastným spôsobom. Podľa Neila Crabtreeho, astrológa z Mayo School of Astrology, majú Blíženci a Váhy veľa mentálnych schopností. Rak a Ryby sú zase emocionálne najinteligentnejšie, teda vynikajú tým, že vedia rozpoznať a pomenovať pocity u druhých, takže sa vedia viac vcítiť do problémov ostatných.

Zemské znamenia, kde patria Býk, Panna a Kozorožec, sú známe svojou praktickou inteligenciou. Baran, Lev a Strelec zase bývajú najintuitívnejšie a v živote zvyknú veľa riskovať. Aj preto obsadzujú vedúce pozície a vedia sa presadiť ako manažéri.