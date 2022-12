Niektorí sa ho ani nedožijú. Vedci zistili, ktoré obdobie je v našom živote najšťastnejšie

Hovorí sa, že “na dobré sa čaká”. To je síce, možno, pravda, ale určite sa zhodneme na tom, že všetko by malo mať svoje medze. Vedci sa totiž pozreli na to, ktoré životné obdobie je pre väčšinu ľudí najšťastnejšie, no to, čo zistili, mnohých nepoteší. Niektorí z nás sa ho totiž zrejme ani nedožijú.

Viac o tom napísal portál Spring.

Čím vyšší vek, tým menej stresu

Vedcom sa na základe výskumu podarilo zistiť, že s pribúdajúcim vekom zažívajú ľudia menej stresu. Výskum pritom respondentov skúmal viac ako dve desaťročia.

Počas nich sa ukázalo, že s pribúdajúcim vekom nielenže klesá počet stresujúcich zážitkov, ale taktiež sa zároveň zlepšuje naša schopnosť vysporiadať sa s nimi.

Stredný vek je najhorší

Podľa tohto výskumu nadobúda význam “kríza stredného veku” absolútne nový rozmer. Ukázalo sa totiž, že toto obdobie je pre ľudí aktuálne oveľa viac stresujúce, ako pre ľudí v strednom veku pred 20 rokmi.

Súčasní ľudia vo veku blížiacemu sa k 50-tke sú dnes so svojím životom prevažne nespokojní a vrcholia u nich problémy s duševným zdravím.

Dobrou správou ale je, že cca po 60-tke začne stres pomaly opadať. Ľudia v tomto veku už totiž nezažívajú toľko stresu ani v rodine, ani v práci. Okrem toho si uvedomujú, že pred sebou nemajú ďalších 40 či 50 rokov života, preto si svoj čas začnú vážiť oveľa viac, a prestanú sa stresovať nad maličkosťami, ktoré nás bežne “zožierajú”.

Počet stresorov sa znižuje

Počas 20 rokov skúmali vedci viac ako 3-tisícky dospelých. Zistili, že napríklad taký typický 25-ročný človek zažije nejakú stresujúcu udalosť v priemere každý druhý deň, zatiaľ čo 70-ročný človek v priemere raz za 3 dni.

Okrem toho s pribúdajúcim vekom reagujeme na stres menej reaktívne. Hlavný autor štúdie, profesor David Almeida pritom zdôrazňuje, že veľmi dôležité je aj to, ako sa so stresom dokážeme vysporiadať.

Pripomína tiež, že to, ako reagujeme na každodenné záležitosti a problémy, akými sú napr. hádka s partnerom, meškanie na schôdzku, choroba a pod. neovplyvňuje len našu aktuálnu náladu, ale tiež to, ako na tom budeme so zdravím (fyzickým i psychickým) o niekoľko rokov.

Je preto skvelé uvedomiť si, že nie každý stresový podnet stojí za našu reakciu.